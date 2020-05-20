Вся справа в тестах: Трамп пояснив, чому в США найбільше в світі хворих на COVID-19

У Сполучених Штатах найбільша кількість хворих на COVID-19. Водночас президент Дональд Трамп відшукав тут певний позитив. На його думку, в США найкраще і наймасовіше тестують людей на наявність коронавірусу.

Американський лідер на пресконференції 19 травня висловив думку, що "в певному значенні добре", що в США зафіксували стільки випадків. Про це повідомляє BBC.

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Я не вважаю це поганим знаком. Я вважаю, що це в певному розумінні добре, бо означає, що тестування в нас набагато краще,

– сказав американський президент.

Він також додав, що вбачає в цьому "ознаку честі" і похвалив фахівців, які займаються цим питанням.

Що відомо про тестування на COVID-19 в США? Згідно з офіційними даними, США провели 12,6 мільйона тестів на коронавірус. Це справді більше, ніж будь-яка інша країна світу.



Водночас, якщо рахувати у співвідношенні до кількості населення на тисячу осіб, то тут США займає лише 16-те місце у світі.

Як на заяву Трампа відреагували його опоненти

У Демократичній партії слова Трампа різко розкритикували. Там зазначили, що 1,5 мільйона випадків COVID-19 у США є свідченнями "повного провалу керівництва" країни.



Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Станом на 20 травня США є антилідером у світі за кількістю інфікованих, виявили вже у понад 1,57 мільйона людей. Досі хворіє понад мільйон людей. 92 тисячі з них, на жаль, померли. Водночас майже два мільйони американців вже одужали.

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