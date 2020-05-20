24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Вся справа в тестах: Трамп пояснив, чому в США найбільше в світі хворих на COVID-19

-
Чому в США найбільше випадків COVID-19 - пояснення Трампа
Дональд Трамп / AP

У Сполучених Штатах найбільша кількість хворих на COVID-19. Водночас президент Дональд Трамп відшукав тут певний позитив. На його думку, в США найкраще і наймасовіше тестують людей на наявність коронавірусу.

Американський лідер на пресконференції 19 травня висловив думку, що "в певному значенні добре", що в США зафіксували стільки випадків. Про це повідомляє BBC.

Актуально Навчіться працювати краще, – Трамп відзначився черговою скандальною заявою в бік ВООЗ

Я не вважаю це поганим знаком. Я вважаю, що це в певному розумінні добре, бо означає, що тестування в нас набагато краще,
– сказав американський президент.

Він також додав, що вбачає в цьому "ознаку честі" і похвалив фахівців, які займаються цим питанням.

Що відомо про тестування на COVID-19 в США? Згідно з офіційними даними, США провели 12,6 мільйона тестів на коронавірус. Це справді більше, ніж будь-яка інша країна світу.

Водночас, якщо рахувати у співвідношенні до кількості населення на тисячу осіб, то тут США займає лише 16-те місце у світі.

Як на заяву Трампа відреагували його опоненти

У Демократичній партії слова Трампа різко розкритикували. Там зазначили, що 1,5 мільйона випадків COVID-19 у США є свідченнями "повного провалу керівництва" країни.

тести на коронавірус
Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Станом на 20 травня США є антилідером у світі за кількістю інфікованих, виявили вже у понад 1,57 мільйона людей. Досі хворіє понад мільйон людей. 92 тисячі з них, на жаль, померли. Водночас майже два мільйони американців вже одужали.

До теми Тести на коронавірус: в Україні роблять найменше тестів у Європі

 

Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Тести на коронавірус Дональд Трамп Новини США
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна