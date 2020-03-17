Втома і нудота: медсестра з США розповіла, як виявила у себе коронавірус

Медсестра з США, яка перехворіла на коронавірус, розповіла, як розпізнати недугу. Жінка зазначила, що відчувала сильну втому й нудоту.

У США медсестра з американського штату Колорадо, яка заразилася коронавірусом, описала симптоми хвороби та розповіла про своє самопочуття, пише KDVR.

Читайте також: Рідні померлої жінки з підозрою на коронавірус обурені діями лікарів

Медсестра Ліза Мерк заразилася Covid-19 під час відпустки на Гавайях. Під час перельоту додому жінка відчула ниття у лівому боці тіла.

"Ще в дорозі додому, я відчула болі в м'язах та кістках, особливо неприємні відчуття були в суглобах", – пригадує жінка.

Жінка каже, що спершу припустила, що це грип, однак аналізи її підозри не підтвердили.

Самопочуття жінки лише погіршувалося. За словами жінки, згодом вона відчула, що її постійно нудить й різко підвищилася температура.

Відтак, вона звернулася до Центру з контролю і профілактики захворювань та до місцевого департаменту охорони здоров'я. Лізі відмовили у перевірці на коронавірус через те, що вона не їздила за кордон та не спілкувалася із зараженими.

Однак кілька днів потому у Мерк почалася сильна задишка. Через сильну втому вона не могла стояти на ногах, бо в такому положенні її самопочуття погіршувалося.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.