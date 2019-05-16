Втрата нюху: основні причини аносмії

Запахи збуджують апетит, впливають на працездатність і наш настрій. А втрата нюху може не тільки стати сигналом про захворювання порожнини носа, а й бути передвісником серйозних неврологічних недуг.

Найбільш частою причиною часткової та тимчасової втрати нюху (аносмії) є простудні захворювання. Крім того, хронічний синусит і поліпи також можуть стати причиною тимчасової здатності розрізняти запахи.

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Часто причиною прогресивної повної та постійної аносмії є процес фізіологічного старіння.

Аносмія – що це? Втрата нюху; стан, при якому людина не відчуває запахи.

Нежить дає тимчасовий ефект і після цього здатність відчувати запахи відновиться.

Основні причини втрати нюху

Похилий вік. У 60% людей старше 80 років знижено нюх, при чому лише 10% скаржаться на це.

Лор-захворювання (ГРЗ, синусит, хронічний або гострий риніт, носові поліпи та ін.)

Побічні дії деяких ліків (аміноглікозиди).

Ендокринні захворювання (гіпотиреоз, діабет).

Хвороба Паркінсона.

Хвороба Альцгеймера.

Черепно-мозкова травма.

Розсіяний склероз.

Пухлина мозку.

Куріння.

Втрата нюху також може бути пов'язана з перешкодами, що ускладнюють надходження потоку повітря через ніс. До них відносяться кісткові деформації, викривлення носової перегородки, поліпи.

При втраті нюху після ГРЗ відновлення може зайняти кілька місяців. При цьому рекомендується тренуватися і вдихати запахи по кілька разів в день.

Якщо ж нюх вдалося повернути, то потрібно убезпечити свій побут, поставивши протипожежні датчики диму і газу.

Лікування проблеми буде залежати від встановленої причини.

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