Втрата нюху: основні причини аносмії
Запахи збуджують апетит, впливають на працездатність і наш настрій. А втрата нюху може не тільки стати сигналом про захворювання порожнини носа, а й бути передвісником серйозних неврологічних недуг.
Найбільш частою причиною часткової та тимчасової втрати нюху (аносмії) є простудні захворювання. Крім того, хронічний синусит і поліпи також можуть стати причиною тимчасової здатності розрізняти запахи.
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Часто причиною прогресивної повної та постійної аносмії є процес фізіологічного старіння.
Втрата нюху; стан, при якому людина не відчуває запахи.
Нежить дає тимчасовий ефект і після цього здатність відчувати запахи відновиться.
Основні причини втрати нюху
- Похилий вік. У 60% людей старше 80 років знижено нюх, при чому лише 10% скаржаться на це.
- Лор-захворювання (ГРЗ, синусит, хронічний або гострий риніт, носові поліпи та ін.)
- Побічні дії деяких ліків (аміноглікозиди).
- Ендокринні захворювання (гіпотиреоз, діабет).
- Хвороба Паркінсона.
- Хвороба Альцгеймера.
- Черепно-мозкова травма.
- Розсіяний склероз.
- Пухлина мозку.
- Куріння.
Втрата нюху також може бути пов'язана з перешкодами, що ускладнюють надходження потоку повітря через ніс. До них відносяться кісткові деформації, викривлення носової перегородки, поліпи.
При втраті нюху після ГРЗ відновлення може зайняти кілька місяців. При цьому рекомендується тренуватися і вдихати запахи по кілька разів в день.
Якщо ж нюх вдалося повернути, то потрібно убезпечити свій побут, поставивши протипожежні датчики диму і газу.
Лікування проблеми буде залежати від встановленої причини.
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