Скільки людей може мати антитіла до коронавірусу: свіже дослідження

Тестування в Німеччині показало, що близько 15% жителів одного міста мають антитіла до коронавірусу.

Німецькі вчені дослідили ситуацію в місті Гангельт (Gangelt) в центрі країни, який іноді називають "німецьким Уханем". Масове тестування громадян, які не мають ніяких симптомів COVID-19, показало, що 15% вже були інфіковані цим вірусом і мають імунітет, пише Daily mail.

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Науковці застосували експрес-тести на антитіла до COVID-19. Отримані результати дають надію на краще і говорять про те, що вірус сповільнюється.

Якщо припустити, що й інші 15% жителів Німеччини мають антитіла, реальна смертність від коронавірусу в країні становитиме 0,37%, що навіть менше тих 0,66%, про які писали американські вчені.

Отже, коронавірус плавно наближається за показниками смертності до сезонного грипу.

Це означає, що скоро буде можливість поступового пом'якшувати карантинних заходів,

– заявив вірусолог Хендрік Стрик (Hendrik Streeck), автор дослідження.

Його колеги з Університету Бонна протестували 1 000 осіб з 400 будинків Гангельту. В результати 2% були інфіковані, 14% мали антитіла до вірусу. Це не так далеко до 60%, які потрібні для вироблення колективного імунітету.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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