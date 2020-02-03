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Вживання алкоголю негативно впливає на психічне здоров'я жінки

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Алкоголь псує психічне здоров'я / unsplash.com

Китайські й американські дослідники з'ясували, що відмова від спиртних напоїв покращує психічне здоров'я жінок.

Дослідження опублікували у журналі Канадської медичної асоціації CMAJ.

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Як проходило дослідження?

У дослідженні брали участь і чоловіки, і жінки – до вибірки потрапили понад 10 тисяч осіб з Гонконгу і 31 тисяча З США. Більшість з них вживали алкоголь в помірних кількостях (не більше 7 напоїв в тиждень для жінок або 14 для чоловіків), зустрічалися і непитущі.

Алкоголь негативно впливає на психічне здоров'я
Алкоголь негативно впливає на психічне здоров'я /unsplash.com

Людей з алкогольною залежністю з дослідження виключили. За здоров'ям випробовуваних спостерігали чотири роки. Їм потрібно було відповідати на питання про шкідливі звички, спосіб життя, фізичне і психічне здоров'я.

Результати дослідження

Кращі показники психічного здоров'я були у непитущих людей обох статей. Цікаво, що жінки, які відмовилися від пристрасті до алкоголю, значно поліпшили своє душевне здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Жіноче здоров’я Алкоголь
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