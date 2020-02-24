Вживання марихуани чоловіками впливає на розвиток їхніх дітей, – результати дослідження

Нащадки піддослідних щурів, яким вводили основну психоактивну речовину в марихуані, мали аномалії, які впливали на пам'ять та настрій. Вчені переконані, що на людей цей наркотик діє так само.

Таке дослідження опублікували вчені з Дюкськського університету, повідомляє видання Toxicological Sciences.

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Самцям щурів вводили речовину тетрагідроканабінол протягом 28 днів. Вчені вирішили, що два і чотири міліграми на кілограм ваги – буде достатньо для експерименту. Однак ця доза приблизно у два рази менша за ту, яка є в одній цигарці з марихуаною.

Самців почали спарювали з самками через два дні після останньої дози. Розвиток мозку їхніх нащадків вивчали з 30-денного до 150-денного віку. І, як виявилось, психоактивна речовина змінювала сперму самців.

Наші результати можна перенести з щурів на людей, адже залучені ті ж самі нейронні контури. Це дослідження демонструє, що вживання марихуани чоловіками, а не тільки жінками, може мати вплив на здоров'я їхніх дітей,

– пояснив автор дослідження Теодор Слоткін.

За словами вчених, у нащадків порушився орган, який відповідає за навчання і формування пам'яті. Такі ж порушення викликають сигаретний дим та пестициди.

"Ці висновки особливо важливі зараз, оскільки більшість штатів США легалізують марихуану, тоді як вплив активної, так і пасивної дії наркотику не до кінця зрозумілий", — стверджує Слоткін.



Чи корисно вживати марихуану / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про медичний канабіс?Канабіс може зменшити нудоту та блювоту під час хіміотерапії, покращити апетит у хворих на СНІД. Також він зменшує хронічний біль та спазми м'язів, лікує важкі форми епілепсії.



Медичний канабіс або медична марихуана частково легальна у 30 країнах світу. Однак використовувати її у медичних цілях можуть лише громадяни 14 країн. В Україні вживання та зберігання марихуани є незаконним. У березні 2019 року в Україні розробили законопроєкт про використання марихуани в медичних цілях. Комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин 15 травня одноголосно підтримав цей законопроєкт. Однак документ не був винесений не розгляд парламенту.