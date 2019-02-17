Вживання наркотиків змінює політичні погляди

340 Читать новость на русском
Вживання наркотиків
Вживання наркотиків / pixabay.com

Під впливом псилоцибіна (діючої речовини галюциногенних грибів) у людей надовго змінюються політичні погляди.

В рамках масштабного дослідження вчені з Імперського інституту Лондона запросили сімох пацієнтів, яким не допомогли антидепресанти (уточнюється, що ці люди самі звернулися до дослідникам), і сімох здорових добровольців взяти участь в експерименті.

Читайте також: Противники вакцинації схильні вірити в абсурдні теорії

За правилами, в лабораторію їх повинен був супроводжувати родич або друг – щоб під час тріпу (час дії наркотиків) з людиною були не тільки психіатри, а й близькі люди. За учасниками спостерігали до і після прийому наркотику (у них брали численні аналізи).

Вчені також роздали піддослідним анкети, що визначають їх політичні погляди і ставлення до природи. Через тиждень, сім місяців і рік тестування повторили.

Гриби
Галюциногенні гриби змінюють погляди людини

Вже через тиждень прийому психоделіків зміцнився "зв'язок пацієнтів з навколишнім середовищем" і більш дбайливе ставлення до природи.

За шкалою політичних поглядів учасники проявили себе менш авторитарними, ніж на старті експерименту. Ці результати збереглися і через рік. Що стосується депресії, через тиждень результат був вражаючим – пацієнти майже зрівнялися з контрольною групою. Однак згодом симптоми повернулися, але не в такій важкій формі, як раніше.

Автори роботи наполягають на подальших дослідженнях із залученням більшої кількості учасників. Вони також вважають, що психоделіки можуть використовуватися для придушення радикальних поглядів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії
сьогодні
4551
Теги: Наркотики Здоров'я Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
50568
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1286
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
13 лютого 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1599
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2633
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 5104
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 8486
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук