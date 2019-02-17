Вживання наркотиків змінює політичні погляди

Під впливом псилоцибіна (діючої речовини галюциногенних грибів) у людей надовго змінюються політичні погляди.

В рамках масштабного дослідження вчені з Імперського інституту Лондона запросили сімох пацієнтів, яким не допомогли антидепресанти (уточнюється, що ці люди самі звернулися до дослідникам), і сімох здорових добровольців взяти участь в експерименті.

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За правилами, в лабораторію їх повинен був супроводжувати родич або друг – щоб під час тріпу (час дії наркотиків) з людиною були не тільки психіатри, а й близькі люди. За учасниками спостерігали до і після прийому наркотику (у них брали численні аналізи).

Вчені також роздали піддослідним анкети, що визначають їх політичні погляди і ставлення до природи. Через тиждень, сім місяців і рік тестування повторили.



Галюциногенні гриби змінюють погляди людини

Вже через тиждень прийому психоделіків зміцнився "зв'язок пацієнтів з навколишнім середовищем" і більш дбайливе ставлення до природи.

За шкалою політичних поглядів учасники проявили себе менш авторитарними, ніж на старті експерименту. Ці результати збереглися і через рік. Що стосується депресії, через тиждень результат був вражаючим – пацієнти майже зрівнялися з контрольною групою. Однак згодом симптоми повернулися, але не в такій важкій формі, як раніше.

Автори роботи наполягають на подальших дослідженнях із залученням більшої кількості учасників. Вони також вважають, що психоделіки можуть використовуватися для придушення радикальних поглядів.

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