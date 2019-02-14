Вживання яких популярних продуктів може призвести до передчасної смерті

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Ультраоброблені продукти можуть нанести непоправної шкоди організму
Ультраоброблені продукти можуть нанести непоправної шкоди організму / Фото з вільних джерел

Французькі дослідники дійшли до висновку, що часте споживання ультраоброблених продуктів може скоротити життя людей, оскільки збільшують ризик хвороб серця, рака та інших захворювань.

У новому дослідженні вчені з університету Парижа проаналізували дані більш ніж 44 тисяч дорослих у віці 45 років і старше, які проживають у Франції, пише LiveScience. 

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Учасники періодично заповнювали анкети, у яких вказували про продукти, які вони вживали за попередні 24 години. Дослідження тривало протягом семи років. За цей час померло близько 600 учасників.

До ультраоброблених продуктів дослідники віднесли:

• пакетований хліб і булочки масового виробництва;
• солодкі й пряні снеки, зокрема, чипси;
Чипси
Чипси

• шоколадні батончики та солодощі в цілому;
• солодкі і підсолоджені безалкогольні напої;
• мітболи, рибні або курячі нагетси;
• локшина і супи швидкого приготування;
Локшина швидкого приготування
Локшина швидкого приготування

• тістечка, нагетси і пакетований хліб.
• заморожені продукти і готові страви з довгим терміном зберігання;
• харчові продукти, головними складниками яких є цукор, рослинна олія і інші жири.

Дослідники враховували також такі фактори як рівень доходу та рівень освіти, індекс маси тіла (ІМТ), фізична активність, куріння, споживання калорій, споживання алкоголю, сімейний анамнез раку або хвороби серця.

Експеримент показав, що у середньому близько 30% щоденних калорій учасників надходили з продуктів, які були ультраоброблені.
При кожному 10% збільшенню частки цих продуктів, збільшувався й ризик смерті на 14%.

При кожному збільшенню частки ультраоброблених продуктів, збільшувався й ризик смерті
При кожному збільшенню частки ультраоброблених продуктів, збільшувався й ризик смерті​

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Теги: Здоров'я Здорове харчування дослідження
Джерело: 24 Канал
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