Wizz Air та скасував усі рейси до Італії та Ізраїлю
Лоукостери Wizz Air та Ryanair тимчасово зупиняють рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.
Про припинення рейсів повідомив Bussines Traveller.
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Угорська авіакомпанія Wizz Air не літатиме до Італії з 10 березня до 3 квітня, а до Ізраїлю – з 12 до 23 березня. Таке рішення пов'язане з загальнодержавним карантином, оголошеним вчора італійським урядом, та запровадженням 14-денного карантинного періоду для всіх пасажирів, які прибувають до Ізраїлю.
Авіакомпанія Ryanair також тимчасово припинила всі внутрішні та міжнародні рейси "з" та "в" Італію через спалах коронавірусу.
З 24:00 11 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі внутрішні рейси
З 24:00 13 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі міжнародні рейси.
Пасажирам запропонували кілька варіантів:
- повне повернення коштів;
- безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня;
- кредит на переліт, яким можна буде скористатися у наступні 12 місяців.
Що відомо про коронавірус в Італії?
Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.
Італія стала першою країною у світі, яка запровадила через коронавірус обмеження на території усієї країни. Так, пересуватися всередині Італії можна буде лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами. Також діятиме заборона на публічні зібрання.
Загальна кількість хворих в Італії понад 9 тисяч людей, з них 463 людини померли. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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