Я абсолютно проти, – директор лікарні на Вінниччині сказав, чим небезпечне скасування медреформи

Головний лікар Іллінецької центральної районної лікарні (Вінницька область) Микола Масленчук пояснив на прикладі свого медичного закладу, чому потрібна медична реформа.

Микола Масленчук сказав в інтерв'ю журналістам Здоров'я 24, що у випадку скасування медреформи, лікарня програє. Ще два роки тому, згадав головний лікар, йому не вистачало двох мільйонів гривень на виплату заробітної плати працівникам.

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"Ми заключили з НСЗУ договір на 8 пакетів послуг, двоє пріоритетних. У порівнянні з минулим роком ми отримали на 3,5 мільйони гривень більше. Зараз проблем із заробітною платою до кінця року, якщо ці кошти залишаться, не буде", – сказав Масленчук.

За його словами, у медичної реформи є деякі недопрацювання, але скасовувати її не потрібно.

Директор розповів, що їхня Іллінецька центральна районна лікарня є невеликою, але обслуговує три наближених райони. Однак лікарні виділяються кошти лише на жителів одного, свого району.

"До нас йдуть люди, тому що в нас хороші лікарі з великою пацієнтською базою", – пояснив він.

Головний лікар додав, що в разі скасування медреформи, виділені гроші розподіляться і на сусідні лікарні, до яких звертаються менше пацієнтів.

Вони (сусідні лікарні, – Здоров'я 24) не робитимуть нічого, а наші лікарі будуть далі обслуговувати. Я абсолютно проти скасування реформи. Чому одні мають працювати, куди йдуть пацієнти, і отримувати однакову заробітну плату з тими, хто будуть просто сидіти, не маючи пацієнтів… Де тут соціальна справедливість?

– заявив Микола Масленчук.

Він поцікавився, для чого потрібні лікарні, куди не йдуть пацієнти.

Крім того, Масленчук зізнався, що в Україні існують проблеми з медичною інформаційною системою (МІС). Для первинної ланки усе було простіше і зручніше – "підписав декларацію і все".

Медична реформа: у чому полягає головний принцип "Гроші йдуть за пацієнтом" – фінансують ті заклади, які надають якісну допомогу. А медичні працівники, які надають якісну допомогу, отримають вищі зарплати та краще устаткування.

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