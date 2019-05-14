"Я боюсь людей": тест наскільки ви соціофоб

Соціофобія – страх перед попаданням і перебуванням в соціально значущих ситуаціях.

При цьому розладі присутня неприязнь, завуальована ненависть, заперечення, що не піддається логічному поясненню і розумінню самою людиною, до будь-яких в цілому або конкретних ситуацій, що вимагають появи, спілкування в соціальному середовищі, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Тривога при соціофобії – тривала, має спрямованість на майбутнє, в цілому зосереджена на загрозі та формує особливу "обережність" при наближенні до потенційної загрози.

Тест на соціофобію

Нижче ви знайдете опис 24 ситуацій. Відповіді потрібно давати, ґрунтуючись на подіях минулого тижня по сьогоднішній день включно.

Ви визначаєте, наскільки ви тривожні були в описаній ситуації, або були б (в разі якщо вона б сталася). Визначаєте ви це за допомогою 4-х бальної системи.

Автором цього тесту є Майкл Лейбович. Він заснував клініку тривожних розладів, яка стала єдиною у своєму роді (в Нью-Йорку, 1985 рік). Саме він зайнявся дослідженням соціофобії та завдяки йому світ дізнався про цю проблему.

Візьміть олівець і листочок. Прочитайте 24 ситуації та оцініть, який ступінь тривоги ви відчуваєте в них. Використовуєте шкалу нижче.

Шкала для оцінки тривоги

0 = тривоги немає

1 = легка тривога

2 = помірна тривога

3 = інтенсивна тривога

Потім вкажіть, до якої міри ви уникаєте або уникали б ці ж наведені ситуації за допомогою 4 бальної шкали:

0 = ніколи

1 = іноді

2 = часто

3 = постійно

Ситуації в яких проявляється соціофобія

Спілкування телефоном, коли поруч знаходяться чужі люди. Розмова в групі, що складається з кількох людей. Обідати в людних місцях. Випивати з іншими людьми. Бесіда з посадовою особою, яка володіє владою. Здійснювати певні дії перед аудиторією. Відвідування вечорів, похід в гості. Виконання певних обов'язків, коли на вас дивляться. Записувати під пильним поглядом. Дзвінок незнайомій людині. Приватна розмова з малознайомими людьми. Побачення з незнайомцями. Відвідування вбиральні в громадському місці. Зайти в кімнату, коли всі вже сіли. Перебувати в центрі уваги. Виголошувати промову перед публікою. Брати участь в тесті, що виявляє ваші здібності й вміння. Висловлювати незнайомій людині своє невдоволення і незгоду. Не відводити очі, зустрівшись поглядом з незнайомою людиною. Вимовляти заздалегідь підготовлену промову перед групою людей. Знайомство заради сексу або романтичних відносин. Повернення бракованого товару з вимогою повернення грошей. Організація дружнього вечора. Не піддаватися на вмовляння продавця, який наполегливо пропонує вам щось купити.

Підрахуйте ваші бали за всіма 24 ситуаціями: перша позиція – оцінка вашої тривоги, друга – рівень уникнення ситуації. Запишіть отримані підсумкові результати.

Після цього підсумовуємо обидві шкали та дивимося результат.

55-65 – слабко виражена соціофобія

65-80 – досить виражена соціофобія

80-95 – сильна соціофобія

Понад 95 – дуже сильна соціофобія.

При наявності навіть слабкої соціофобії, краще проконсультуватися з фахівцем.

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