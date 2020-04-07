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Як часто заражаються коронавірусом від людей без симптомів

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Чи можна заразитися від людини без симптомів / Unsplash

Всі бояться заразитися від людей без симптомів. Але лише один з п'ятнадцяти випадків передачі коронавірусу може відбуватися від здорової на вигляд людини.

До такого висновку прийшла група сінгапурських учених. Результати їхньої наукової роботи опублікована на сайті Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC).

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Дослідження проходило з 23 січня по 16 березня в Сінгапурі, вчені обстежили 243 пацієнтів. При цьому 157 з них заразилися на території країни.

З цих 157 людей лише 10 заразилися від осіб, які не мали симптоми.

Зокрема, в одному з випадків 52-річна жінка захворіла COVID-19, просто зайнявши в церкві те ж місце, на якому за кілька годин до цього сиділи два іноземці-носії коронавірусу, у яких на той момент не було симптомів захворювання.

Вчені підкреслили, що досимтомне поширення COVID-19 ускладнює заходи щодо стримування пандемії і показує важливість збереження соціальної дистанції.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Профілактика захворювань Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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