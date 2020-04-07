Як часто заражаються коронавірусом від людей без симптомів

Всі бояться заразитися від людей без симптомів. Але лише один з п'ятнадцяти випадків передачі коронавірусу може відбуватися від здорової на вигляд людини.

До такого висновку прийшла група сінгапурських учених. Результати їхньої наукової роботи опублікована на сайті Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC).

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Дослідження проходило з 23 січня по 16 березня в Сінгапурі, вчені обстежили 243 пацієнтів. При цьому 157 з них заразилися на території країни.

З цих 157 людей лише 10 заразилися від осіб, які не мали симптоми.

Зокрема, в одному з випадків 52-річна жінка захворіла COVID-19, просто зайнявши в церкві те ж місце, на якому за кілька годин до цього сиділи два іноземці-носії коронавірусу, у яких на той момент не було симптомів захворювання.

Вчені підкреслили, що досимтомне поширення COVID-19 ускладнює заходи щодо стримування пандемії і показує важливість збереження соціальної дистанції.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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