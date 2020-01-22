Я довіряю президенту Китаю, – Трамп розповів про план стримання коронавірусу

Дональд Трамп заявив, що США має план щодо стримання смертельно небезпечного коронавірусу. Також він вважає, що президент Китаю чудово впорався зі спалахом.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп заявив про те, що США вдається стримувати коронавірус та тримати все під контролем, пише CNBC.

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Трамп високо оцінив роботу Центру контролю захворювань (CDC) й сказав, що довіряє президенту Китаю.

Він вважає, що Сі Цзіньпін та тамтешні представники охорони здоров’я надають та надаватимуть усю необхідну інформацію стосовно вірусу.

Ми у дуже хорошій формі та думаємо, що Китай також у дуже хорошій формі,

– заявив президент США.

Asked about US response to the Coronavirus, says "we do have a plan and we think we've already handled it very well." He praises "very great professionals" as the @CDCgov. "We're in very good shape and think China's in very good shape also." pic.twitter.com/nXQaj9F59f — Mark Knoller (@markknoller) 22 января 2020 г.

У інтерв’ю CNBC Трамп запевнив, що все контролюється і спалах нового коронавірусу у США “це лише одна людина, яка приїхала з Китаю”.

Додамо, що у США перевіряють рейси, які прибувають з Уханя в аеропорт Сан-Франциско, Нью-Йоркського JFK та в Лос-Анджелесу.

20 січня медичний центр Університету Вандербілта у Нашвіллі наказав розпитувати про візити в Китай у кожного пацієнта, який звертається по медичну допомогу з лихоманкою чи респіраторними симптомами. Ймовірніше за все, від 21 січня всі лікарні почали робити так само.

До слова, деякі ЗМІ вважають, що влада Китаю не надто охоче інформує про перебіг захворювання в країні, як і під час схожої епідемії у 2002-2003 роках.

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