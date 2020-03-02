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"Я не вірус, я людина": у Харкові китайський студент влаштував пікет

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Китайський студент влаштував пікет в Україні / twitter.com/h_saltovka/

У Харкові китайський студент вийшов на одиничний пікет, хлопець протестував проти упередженого ставлення українців до людей азіатської зовнішності.

Про це повідомили очевидці в соцмережі.

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Чоловік вийшов в центр міста з плакатом на якому йшлося про те, що він не вірус і не потрібно його дискримінувати.

"Я не вірус! Я людина! Викорінювання забобонів! Ми – весь світ! Ми ніколи нікого не дискримінуємо! Ми зробимо день світліше!".

Головне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли понад 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – 89 074 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.
  • В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
  • У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.
  • У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
  • Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.
  • В Ірані підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 54 смертельних випадки. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 4 тисяч людей.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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