Провідні епідеміологи зі США вважають, що ризик передачі коронавірусу під час коротких обіймів може бути напрочуд низьким.

Журналісти The New York Times поспілкувались на тему обіймів та коронавірусу з провідними епідеміологами та науковцями, а ілюстратори видання створили на основі їхніх порад ілюстрації з прикладами, як можна або не варто обійматися під час пандемії.

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Поки що невідомий рівень точної дози збудника інфекції, при якій можна заразитися коронавірусом. Попередня оцінка становить від 200 до 1000 копій вірусу. Натомість бризки кашлю можуть містити у собі від 5000 до 10 000 копій, але більша частина бризок осідає на землю або інших поверхнях.

Якщо людина не кашляє або не розмовляє під час обіймів, то ризик зараження, ймовірно, є дуже низьким.

Звісно, що від обіймів все ж таки варто утриматися, але якщо це справді необхідно – вживайте заходів безпеки:

Одягніть маску;

Не обіймайтесь в приміщенні;

Не торкайтесь до одягу або тіла іншої людин обличчям та маскою;

Не обіймайте того, хто кашляє або має інші симптоми захворювання.

І пам'ятайте, що є різні види обіймів й деякі з них є значно безпечнішими, ніж інші. Під час обіймів положення вашого обличчя має найбільше значення, тому відведіть його в протилежну сторону від обличчя людини, з якою обіймаєтесь.

Не говоріть і не кашляйте в процесі й обіймайтеся не довго – це бажано зробити якнайшвидше. Це справді важливо, адже ризик передачі інфекції при тривалішому контакті зростає. Після обіймів швидко відступіть один від одного та помийте руки.

Також постарайтеся не плакати. Сльози та нежить збільшують ризик контакту з рідиною, у якій може бути збудник інфекції.

Так, деякі заходи обережності можуть здатися занадто великим зусиллям для простих обіймів, але людям необхідно мати варіанти, враховуючи, що пандемія буде з нами деякий час. Це справжній виклик для людей похилого віку, які хвилюються, що вони не зможуть торкнутися або зв’язатися з родиною до кінця свого життя,

– сказала епідеміологиня та доцентка Гарвардської медичної школи Джулія Маркус.



Не розташовуйтесь обличчям до обличчя / Ілюстрація The New York Times



Не обіймайтесь обличчям до обличчя / Ілюстрація The New York Times



Можна дозволити дитині обійняти вас на рівні ніг або талії / Ілюстрація The New York Times

Якщо цілувати внуків, то в потилицю / Ілюстрація The New York Times

Під час обіймів розверніть ваші обличчя в протилежному напрямку / Ілюстрація The New York Times