У сонячну погоду чимало людей мають бажання відпочити на пляжі, покупатися і позасмагати. Під час пандемії коронавірусу це безпечно, якщо притримуватися соціальної дистанції.

МОЗ на брифінгу 20 травня повідомили, що при дотриманні дистанції можна не носити маску, пише Здоров'я 24.

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Більше про безпеку розповіла ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

Супрун підтвердила, що найбільший ризик інфікуватися – це великі скупчення людей та неможливість тримати фізичну дистанцію на переповнених пляжах чи біля басейнів.

За даними CDC та FDA, на сьогодні не існує доказів, що вірус може передаватися через воду в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або на майданчиках для водних ігор.

Додамо, якщо хлор у воді здатний інактивувати вірус.

Так само дуже малоймовірно інфікуватися через воду у відкритих водоймах, річках чи у солоній воді. Утім, поки це питання все ще досліджується, і науковці не можуть надати беззаперечних доказів,

– зазначила Супрун.

Ексголова МОЗ додала, що у районах, де морська вода змішується із стічними водами, які можуть бути заражені вірусом, теоретично можливо заразитися, адже дія хвиль і сонця може аерозолізувати ці частинки та перенести через вітер на пляжі. Але ймовірність дуже невелика. Відтак купатися у тій воді, яка змішується зі стічними водами, купатися не варто.

РНК вірусу SARS-CoV-2 виявляли в фекальних масах хворих на COVID-19 людей. Теоретично вони можуть потрапити у воду, а потім, якщо людина під час плавання її проковтне, то може потрапити безпосередньо в організм. Але в такому стані дуже малоймовірно, що вірус залишається активним та небезпечним,

– додала Уляна Супрун.

Найбільший ризик інфікуватися на пляжі – скупчення людей / Фото: Unsplash

Як мінімізувати ризик зараження коронавірусом на відпочинку

Уникати великого скупчення людей, як на березі водойми чи моря, біля басейну, так і у воді.

Надавати перевагу відкритим пляжам на свіжому повітрі.

Дотримуватися фізичної дистанції щонайменше у 2 метри.

Дотримуватися гігієни кашлю та чхання, а також належної гігієни рук.

Не торкатися предметів (наприклад, парасольок від сонця, шезлонгів), якщо не впевнені, що вони продезинфіковані.

Не переодягатися в тісних роздягальнях.

Не приходити на пляж із симптомами гострої респіраторної інфекції.

У воді мешкають патогенні мікроорганізми, які точно викликають небезпечні хвороби

Пам'ятайте, що не варто йти купатися у ті місця, де ви сумніваєтеся у якості води. Не заходьте у воду, якщо поруч стоїть знак, що купатися заборонено.

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Серед захворювань, які можна так підхопити, є, до прикладу, кишкова паличка, збудники дизентерії, сальмонельозу, гепатиту А.

В жодному разі не споживайте на пляжах копчену, в’ялену чи солену рибу, якщо не впевнені щодо умов її приготування. Адже так можна підхопити ботулізм, а це дуже небезпечно! Риба може бути заражена, але з’ясувати це до вживання не вийде. Токсини, які спричиняють отруєння, зовні не псують продукти,

– додала ексміністерка.

Також Супрун нагадала, що обов'язково треба пам'ятати про сонцезахисний крем і не знаходитися під прямими променями сонця.