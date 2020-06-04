Про це написала пресслужба ЦГЗ на сторінці у фейсбуці.

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Приводячи та забираючи дитину, батьки мають носити захисну маску на обличчі та дотримуватись фізичного дистанціювання з іншими людьми.

Важливо не дозволяти дитині брати з собою в садочок іграшки з дому та забирати іграшки з садочка до дому.

Якщо вдома у дитини з’явились респіраторні симптоми (кашель, нежить, біль у горлі), навіть якщо вони ледь виражені, не слід вести малюка до садочка. Так ви наражатимете на небезпеку вихователів, інших дітей та їх родини. У випадку респіраторних симптомів у дитини обов’язково зверніться до сімейного лікаря або педіатра,

– заявили у ЦГЗ.

Використовуючи антисептики для рук, треба перевірити, чи може цим засобом користуватися дитина за інструкцією виробника.



Дитині не треба приносити у дитсадок іграшки з дому / Фото: Unsplash

У Центрі наголосили, що у дитячих садочках мають дотримуватися вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".