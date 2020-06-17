Вчені встановили, чому люди з діабетом мають підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера і навпаки. Річ у скупченні амілоїдних фібрил, які вперше вдалося візуалізувати з високою роздільною здатністю.

Вчені з Німеччини застосували кріоелектронну мікроскопію і вперше виконали 3D візуалізацію структури в дуже високій роздільній здатності, пише Medical Express.

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Фібрили цих двох захворювань дуже схожі

Токсичні скупчення білків є характерними для ряду захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера, Паркінсона і діабету другого типу. Ці скупчення містять мікробілкові нитки, які звуть фібрилами.

Фібрили активно вивчали впродовж багатьох років, проте точність їх структури була невисокою.

Структура фібрил цукрового діабету виявилася дуже схожою зі структурою при хворобі Альцгеймера.

3-D реконструкція бета-фібрил / Фото medicalxpress.com/

Модель показує, як окремі молекули гормону IAPP, який присутній у фібрилах при діабеті, накладаються один на одного, утворюючи S-подібний поперечний переріз.

Ця схожість дуже цікава, оскільки існує кореляція між хворобою Альцгеймера і діабетом, коли одне захворювання підвищує ризики іншого і навпаки, – прокоментував результати праці співавтор дослідження Вольфганг Хойер.

Нове розуміння структур фібрил забезпечує платформу для кращого розуміння процесу їх утворення, а значить і для їх знищення.

Тепер ми можемо розробити інгібітори для цілеспрямованого придушення фібрил, – зазначив дослідник.