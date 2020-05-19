Як допомогти жертві домашнього насильства

В Україні зростає кількість випадків домашнього насильства. Про це свідчить статистика звернень до правоохоронців. Однак, як відомо, не всі люди звертаються до поліції, а інколи вони навіть не усвідомлюють, в якій небезпеці живуть. Якою має бути правильна психологічна підтримка жертви насилля – читайте далі.

Про те, як підтримати жертву домашнього насилля, написала психологиня Богдана Валігура на своїй сторінці в інстаграмі.

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Богдана Валігура відразу наголосила, що ми не можемо допомогти тим людям, які не готові прийняти це. Жертва насилля може через тиск з вашого боку ще більше закритися.

Не потрібно нікого рятувати, поки про це не просять,

– попередила психологиня.

Що робити, якщо ви дізналися про факт насильства, але жертва не хоче це обговорювати або говорить, що все нормально?

Не тисніть на людину, не наполягайте на тому, що їй потрібно бігти від аб'юзера.

Головне завдання полягає не в тому, щоб врятувати, а в тому, щоб людина усвідомила реальний стан справ і відчувала, що ви готові допомогти.

Не лізьте з порадами. Якщо ви дійсно хочете допомогти, вам варто збудувати довірчі відносини і дати зрозуміти, що ви справді турбуєтеся.

До прикладу, слова "Я переживаю за тебе", "Як ти себе почуваєш?", "Якщо ти захочеш, щось обговорити або тобі буде потрібна допомога – я поруч, ти завжди можеш до мене звернутися".

Поширюйте інформацію, яка може наштовхнути на роздуми.

Часто у випадках домашнього насилля жертва сприймає ситуацію, як нормальну.

"Дуже акуратно надайте (жертві) інформацію, яка може наштовхнути на роздуми. Це можуть бути статті про те, як розпізнати домашнє насильство або відео", – рекомендує психолог.

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Спитайте, що сталося. Багато людей можуть бути не впевненими, чи вони справді стали жертвами і чи було насильство. Їм може здатися, що це була випадковість.

Відтак важливо поговорити про ситуацію і наголосити, що людина не винна в насильстві іншої особи.

Не говоріть фрази: "Чому ти так довго терпіла і мовчала?", "Що ти такого зробила, що він тебе вдарив?".

Не говоріть ультиматуми: "Або йди від нього, або припини мені це розповідати".

"Жертвам насилля практично неможливо самостійно вирватися з кола насильства. Тому підтримуючи таку людину, ви допомагаєте їй зрозуміти, що вона не самотня і може знайти підтримку", – додала психологиня.

Куди звертатися у разі вчинення насильства?

102 — Національна поліція України

1547 — Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)

0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству

0 800 500 225 / 116 111 — Національна "дитяча" гаряча лінія

0 800 213 100 — Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги

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