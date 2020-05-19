Як допомогти жертві домашнього насильства
В Україні зростає кількість випадків домашнього насильства. Про це свідчить статистика звернень до правоохоронців. Однак, як відомо, не всі люди звертаються до поліції, а інколи вони навіть не усвідомлюють, в якій небезпеці живуть. Якою має бути правильна психологічна підтримка жертви насилля – читайте далі.
Про те, як підтримати жертву домашнього насилля, написала психологиня Богдана Валігура на своїй сторінці в інстаграмі.
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Богдана Валігура відразу наголосила, що ми не можемо допомогти тим людям, які не готові прийняти це. Жертва насилля може через тиск з вашого боку ще більше закритися.
Не потрібно нікого рятувати, поки про це не просять,
– попередила психологиня.
Що робити, якщо ви дізналися про факт насильства, але жертва не хоче це обговорювати або говорить, що все нормально?
- Не тисніть на людину, не наполягайте на тому, що їй потрібно бігти від аб'юзера.
Головне завдання полягає не в тому, щоб врятувати, а в тому, щоб людина усвідомила реальний стан справ і відчувала, що ви готові допомогти.
- Не лізьте з порадами. Якщо ви дійсно хочете допомогти, вам варто збудувати довірчі відносини і дати зрозуміти, що ви справді турбуєтеся.
До прикладу, слова "Я переживаю за тебе", "Як ти себе почуваєш?", "Якщо ти захочеш, щось обговорити або тобі буде потрібна допомога – я поруч, ти завжди можеш до мене звернутися".
- Поширюйте інформацію, яка може наштовхнути на роздуми.
Часто у випадках домашнього насилля жертва сприймає ситуацію, як нормальну.
"Дуже акуратно надайте (жертві) інформацію, яка може наштовхнути на роздуми. Це можуть бути статті про те, як розпізнати домашнє насильство або відео", – рекомендує психолог.
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- Спитайте, що сталося. Багато людей можуть бути не впевненими, чи вони справді стали жертвами і чи було насильство. Їм може здатися, що це була випадковість.
Відтак важливо поговорити про ситуацію і наголосити, що людина не винна в насильстві іншої особи.
Не говоріть фрази: "Чому ти так довго терпіла і мовчала?", "Що ти такого зробила, що він тебе вдарив?".
Не говоріть ультиматуми: "Або йди від нього, або припини мені це розповідати".
"Жертвам насилля практично неможливо самостійно вирватися з кола насильства. Тому підтримуючи таку людину, ви допомагаєте їй зрозуміти, що вона не самотня і може знайти підтримку", – додала психологиня.
Куди звертатися у разі вчинення насильства?
- 102 — Національна поліція України
- 1547 — Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)
- 0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству
- 0 800 500 225 / 116 111 — Національна "дитяча" гаряча лінія
- 0 800 213 100 — Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги
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