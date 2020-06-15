Науковці опублікували статтю з всебічним оглядом як коронавірус COVID-19 діє на нервову систему. Вони представили класифікацію пошкодження головного мозку, які викликає коронавірус.

Один з авторів, невролог і професор Маджид Фотухі (Majid Fotuhi). Він вважає, що класифікація вимагає додаткових досліджень довгострокового впливу коронавірусу на мозок, і підкреслює необхідність того, щоб пацієнтам робили МРТ головного мозку перед тим, як виписати з лікарні, пише EurekAlert.

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Ми дізнаємося, що значна кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 мають різні ступені ураження головного мозку. Як медична спільнота, ми повинні стежити за цими пацієнтами, у деяких з них може розвинутися зниження когнітивних функцій, дефіцит уваги або Хвороба Альцгеймера в майбутньому,

– зазначили науковці.

Три етапи пошкодження мозку коронавірусом

У документі пропонується прийняти триступеневу класифікаційну схему "NeuroCovid", щоб закласти основу для майбутніх гіпотез і досліджень, що стосуються коронавірусу SARS-Cov2 і нервової системи.

Стадія I NeuroCovid: пошкодження обмежується епітеліальними клітинами носа і рота, а основними симптомами є тимчасова втрата нюху і смаку.

Стадія II NeuroCovid: вірус викликає потік запалення – цитокініновий шторм, який починається в легенях і розповсюджується по кровоносних судинах по всіх органах тіла. Цей цитокініновий шторм призводить до утворення тромбів, які викликають невеликі або великі інсульти в головному мозку.

Стадія III NeuroCovid: вибуховий рівень цитокінінової бурі пошкоджує гематоенцефалічний бар'єр, захисний шар ізоляції в кровоносних судинах мозку. В результаті кров, маркери запалення і вірусні частинки проникають в мозок. У пацієнтів розвиваються судоми, сплутаність свідомості, кома або енцефалопатія.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу