В Україні з 16 червня почнуть літати літаки. Відомо, що в літаку менший ризик підхопити коронавірус, ніж в інших замкнутих приміщеннях, все завдяки системі очищування повітря. Але цю небезпеку можна ще зменшити.

Найкращий спосіб захистись від коронавірусу – це поки нікуди не літати, пише Meduza. Різні організації виступають за те, щоб люди як і раніше намагалися не переміщатися.

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Особливо, якщо у вас є симптоми нової коронавірусної інфекції. Якщо ви або хтось із тих, з ким ви живете, перехворів, то з польотом теж варто почекати: має пройти мінімум 10 днів після появи у вас симптомів і три дні після одужання. А якщо симптомів не було зовсім, потрібні два поспіль негативних ПЛР-тесту з паузою мінімум у 24 години.

Крім того, варто відмовитися від польоту, якщо:

ви живете там, де активно поширюється коронавірус, або їдете туди;

у вас або у людини, до якого ви їдете, з більшою ймовірністю розвинеться важка форма захворювання.



В літаку менше шансів підхопити COVID-19 / Фото unsplash.com

Як літати, щоб не підхопити коронавірус

Якщо летіти все ж треба, то варто дотримуватися правил, які зменшать ймовірність зараження.

Не порушуйте правила в аеропорту і в літаку. Їх встановлюють заради вашої безпеки, тому не псуйте настрій собі, іншим пасажирам та бортпровідникам. Купуйте квитки в онлайн. Місце біля вікна безпечніше, бо, сидячи біля проходу, ви контактуєте з більшою кількістю людей. Старайтеся не затримуватися в аеропорту. Дотримуйтесь правил гігієни, яких нас навчила пандемія:

носіння маску;

часто і правильно мийте руки;

не чіпайте обличчя;

не чіпайте інших людей;

кашляйте і чхати в лікоть або ж в серветку (але тоді треба її відразу викинути і помити руки);

користуйтеся антисептиком. Менше рухайтеся салоном літака. Заразитися в літаку можна при безпосередньому контакті, через забруднений предмет і через вірусні частинки, що переносяться повітрям від хворої людини. Тому залишайтеся на своєму місці й зайвий раз постарайтеся нікуди не ходити (але важливо сидячи розминати ноги). Якщо в польоті у вас з'явилися підозрілі симптоми – тим більше, не вставайте зі свого місця і повідомте про це члену екіпажу. Користуйтеся туалетом, який найближче до вас. Після цього обов'язково помийте руки.

Якщо ви опиналися в одному літаку з хворою людиною – це не означає, що ви обов'язково захворієте. Літаки оснащені спеціальними фільтрами, які зменшують ризик зараження. Але правил безпеки варто дотримуватися.