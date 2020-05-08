Як літо вплине на поширення коронавірусу: нові суперечливі дані

Канадські вчені прийшли до висновку, що поширення пандемії коронавірусу COVID-19 зовсім або лише незначним чином пов'язано з кліматом. І сподіватися на скорочення числа хворих у спеку не варто. Інша справа – дистанція, закриття шкіл і заборона на масові зібрання.

Дослідники з Університету Торонто зібрали дані по 144 геополітичним областям – штатам і провінціях Австралії, США та Канади, а також по різних країнах світу і опрацювали понад 375 тисяч підтверджених випадків COVID-19. Вони виключили Китай, Італію, Іран і Південну Корею, бо в цих країнах епідемія або минула, або перебувала на піку на час проведення аналізу, пише EurekAlert.

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Вчені виявили відсутність або незначний зв'язок між поширенням коронавірусу і температурою повітря в тій чи іншій країні. А також слабкий зв'язок між вологістю і зниженням темпів поширення вірусу.

Цей результат здивував авторів, оскільки при попередньому дослідженні з менш жорсткими науковими вимогами вони прийшли до зворотних висновків.

Крім того, вчені побачили, що громадські заходи стримування, такі як дотримання дистанції, закриття шкіл і заборона на масові зібрання, дійсно ефективно скорочують поширення інфекції.

Літо не змусить коронавірус зникнути,

– зробив висновок професор Діон Гезінк, співавтор дослідження.

Але обмежувальні заходи можуть успішно уповільнити зростання епідемії.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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