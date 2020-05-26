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ПЛР-тестування на COVID-19 в Україні роблять у харчових лабораторіях

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Тестування на коронавірус
Тестування на коронавірус / unsplash.com

Міністерство охорони здоров'я залучило до проведення ПЛР-тестування на коронавірус лабораторії Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал

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Віктор Ляшко 
“Додатково ми залучили лабораторії Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів для розширення діагностики методом ПЛР”.

За його словами, у МОЗ знають про черги в деяких містах-мільйонниках на тестування методом ПЛР. Референс-лабораторія, яка знаходиться в Центрі громадського здоров'я, постійно координує цю роботу, щоб якомога швидше скоротити ці черги. 

Зокрема, в Києві приєдналася референс-лабораторія, яка на своїй базі проводить дослідження – 500-600 зразків щодня. У Львові буде залучена лабораторія медичного університету і додатково буде допомагати вірусологічна лабораторія. Зокрема, ми визначили, що таку допомогу може надати лабораторія в Кіровоградській області, куди найближчим часом направлять зразки зі Львова,
– сказав він.

Затримки ПЛР-тестування

Українські лабораторії не справляються з навантаженням. Тому українці по кілька тижнів чекають результатів ПЛР-діагностики, а вірусологічні лабораторії працюють у 3 зміни і без вихідних.

Загалом в Україні ПЛР-тестування проводять близько 60 лабораторій. Окрім державних, є й приватні. Там за ПЛР-діагностику доведеться заплатити від двох тисяч гривень.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Профілактика захворювань Тести на коронавірус Віктор Ляшко Здоров'я Лікування
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