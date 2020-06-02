Під час пандемії коронавірусу в українських реаліях громадський транспорт може бути найпростішим способом заразитися COVID-19 при недотриманні правил безпеки.

Вірус SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусу COVID-19, передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тому в місцях великого скупчення людей є високий ризик передачі інфекції, пише Центр громадського здоров'я України у телеграмі.

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Як захиститися від зараження коронавірусом в громадському транспорті

Дотримуйтеся правил респіраторного захисту та гігієни рук, які є ключовими заходами безпеки. Водночас складно дотримуватися фізичного дистанціювання під час користування громадським транспортом, особливо у годину пік.

Звичайно ж, за можливості, найкраще уникати користування громадським транспортом. Тепла пора року створює хороші умови для ходіння пішки та їзди на велосипеді,

– рекомендують у пресслужбі.

Одягайте маску перед тим, як зайти в громадський транспорт.

Оскільки під час поїздки у транспорті важко уникнути контакту з потенційно забрудненими поверхнями та предметами: поручнями, сидіннями, готівкою тощо, після виходу не можна торкатись брудними руками обличчя, особливо очей, рота і носа.

"За першої ж можливості, руки слід вимити водою з милом протягом 20-40 секунд або обробити дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%", – додали у Центрі.