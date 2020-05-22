Як не заразитися коронавірусом в метро: поради Уляни Супрун

У зв'язку з послабленням карантину, незабаром запрацюють метрополітени. Через такі фактори, як закритий простір, велике скупчення людей, неможливість тримати належну фізичну дистанцію – метро є сприятливим середовищем для поширення вірусу SARS-CoV-2.

Ексміністерка МОЗ Уляна Супрун розповіла, що її команда пропонувала Віталію Кличко допомогу щодо детального плану заходів, які потрібно вжити, аби зробити метро безпечним. Але Кличко відмовився співпрацювати, відтак, пані Уляна опублікувала поради публічно.

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Що треба зробити до відкриття метрополітену:

Проводити дезінфекцію поверхонь, до яких часто торкаються люди: поручні у вагонах, ескалатори, двері щонайменше раз на 2-3 години.

Зробити маркування відстані між пасажирами — на платформах, біля кас, на вході, всередині вагону.

Налагодити швидкість опрацювання безготівкової оплати.

Чітко відстежувати кількість пасажирів, аби знати, як організувати роботу транспорту, коригувати розклад руху поїздів.

Ситуацію з пасажиропотоком потрібно оперативно повідомляти пасажирам ДО того, як вони вирішать скористатися метро: тобто, повідомити людям, що "наразі велике скупчення людей, ми рекомендуємо скористатися іншим видом транспорту.

Розставити антисептики на станціях метро.

Важливо забезпечити засобами індивідуального захисту працівників метро та навчити їх правильно ними користуватися.

Також важливо, аби самі ж пасажири свідомо та відповідально ставився до нових умов роботи транспорту.

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Що повинні робити пасажири в метро

Не варто користуватися метро в пікові години. Можливо, вдасться обговорити зі своїм роботодавцем можливість змінити робочий графік, аби уникати ймовірних скупчень людей.

Дотримуйтеся гігієни кашлю і чхання. Майте при собі антисептик, та обробляйте руки, щоразу після того, як торкалися до якихось поверхонь.

Якщо ви бачите, що у вагоні мало вільного місця — зачекайте, не треба пхатися та порушувати соціальну дистанцію. Зачекайте іншого потяга та поважайте простір інших.

Не торкайтеся руками обличчя, не поправляйте маску. Робіть це лише після миття рук водою і милом або після того, як обробили руки антисептиком.



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