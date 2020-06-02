Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті українців. Тому не забувайте хоч раз на рік відвідувати кардіолога.

А як до такого підготуватися пояснила кардіолог Мая Кондратенко, пише 24 канал.

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Одне із частих питань: чи треба здати аналізи або зробити обстеження перед тим, як прийти на прийом. Ні, лікар сам вирішить, що призначити.

Але ми живемо в реальному світі, і я прекрасно розумію, що в більшості випадків зручніше й економніше для пацієнтів принести з собою якісь результати,

– сказала лікарка.

Якщо ви не можете чітко зрозуміти, що з вами, але вирішили звернутися до кардіолога

Краще тоді нічого не здавати. Може виявитися, що вам аналізи не потрібні, або, може, вам взагалі не до кардіолога (а, наприклад, до невролога або гастроентеролога).

Підвищується тиск

Тоді буде добре, якщо ви зробите:

ліпідограма (холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ТГ). "Я здавав аналіз, і холестерин у мене був хороший" - не підходить! Потрібна саме ліпідограма;

креатинін;

сечова кислота;

калій, натрій;

глюкоза;

УЗД серця;

УЗД сонних артерій (важливе дослідження, про яке часто забувають).

Турбують перебої в серці

УЗД серця;

ЕКГ;

аналіз крові: калій, гормони щитоподібної залози (ТТГ, Т4);

добовий монітор ЕКГ.

Болі в грудях (крім колючих, особливо, якщо вони посилюються при русі або подиху)

УЗД серця;

ЕКГ.

Загальні рекомендації

Будьте готові до огляду. Пам'ятаєте, що кардіолог не тільки міряє тиск, але слухає легені, дивиться ваші ноги і навіть може захотіти помацати живіт, тому продумайте свій наряд, щоб вам було комфортно роздягатися.

Якщо у вас вже є якісь обстеження й аналізи – візьміть з собою. Добре було б знати свою вагу і зріст. Подумайте над питаннями лікаря і відповіддю на них. Якщо у вас проблеми з тиском запишіть показники протягом останнього тижня.