Люди, у яких від природи є веснянки, часто помічають, що з віком їх стає більше і вони зливаються в великі плями. Як зупинити цей процес?

Також ці пігментні плями стають все помітнішими й з'являються в нових місцях. І це вже перестає виглядати мило. Але головне: не варто все це недооцінювати – всі ці процеси не відбувається просто так, пише 24 канал.

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Чому виникає ластовиння та пігментні плями?

На нашій шкірі виникає маса всяких новоутворень, нешкідливих і небезпечних. Тому що шкіра – це захисний орган, який з ранку і до вечора контактує з сонцем і різними негативними факторами.

Природно, що саме шкіра першою сигналізує нам про збої й проблеми. Тому якщо ви помітили якесь незвичайне новоутворення, якого раніше не було, зверніться до дерматолога.

Якщо новоутворення не викликає настороженості, доктор зможе провести косметичні процедуру і "вивести" пляму, або призначить терапію.



Дерматолог може вилікувати пігментні плями / unsplash

Якщо "веснянки" з'явилися у вас в зрілому віці в області плечового пояса і зони декольте – швидше за все, це не веснянки, а пігментні плями. Їх можна лікувати.

Ультрафіолетові промені сильно пошкоджують шкіру, і якщо людина має проблеми зі здоров'ям, наприклад з гормональним статусом або анемію, шкіра (яка захисний орган) може не впоратися зі шкідливою дією сонця.

Якщо ви раптом помітили у себе пігментні плями взимку без сонця або після вагітності – це результат збою гормональної системи. Вам варто відвідати лікаря, розібратися, чому стався цей збій.

Що робити?

Використання захист від сонця (навіть взимку, навіть у похмуру погоду, навіть якщо на 15 хвилин) – це корисна звичка, яка допоможе уникнути фотостаріння. Крем важливо підібрати за типом шкіри й виходячи зі свого способу життя.