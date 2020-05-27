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Як покращити сексуальне життя навіть без партнера

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Сексуальне життя: як покращити
Сексуальне життя: як покращити / unsplash.com

Секс-терапевт з США Емілі Джамея встановили 4 фактори, від яких залежить рівень задоволення сексуальним життям.

Це такі особисті якості людини: чуттєвість, допитливість, уява, а також тип прив'язаності у відносинах, пише Sexual and Relationship Therapy.

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При цьому чуттєвість, допитливість і вміння фантазувати не пов'язані з сексом прямо і можуть бути розвинені поза спальнею.

Як проходило дослідження

У дослідженні брали участь 195 добровольців. В анкетах їм потрібно було відповісти на запитання на кшталт: "Коли ви ходите пішки, чи усвідомлюєте, як рухається ваше тіло?", "Наскільки вас надихають і захоплюють мрії?", "Чи шукаєте ви нові відчуття навмисно?".

Сексуальне життя можна покращити без допомоги інших
Сексуальне життя можна покращити без допомоги інших / Фото unsplash

Результати дослідження

Люди, які прислухалися до своїх фізичних відчуттів, відкриті до нового і часто мріють про щось приємне, в цілому були більше задоволені своїм сексуальним життям, ніж інші учасники. Однак була одна умова – якщо вони були в здорових відносинах і відчували надійний зв'язок з партнером.

Мати турботливого партнера, який підтримує – важливе значення. Як виявилося, ми можемо розвинути чуттєвість, допитливість і уяву поза сексуальним контекстом, щоб і в сексі відчувати більше задоволення. Це означає, що є кроки, які люди можуть зробити незалежно від того, чи є у них сексуальний партнер,
– зазначила сексологиня.

Почати можна з найпростіших речей: випити чашку ароматної кави (і усвідомити це відчуття), записатися на  цікавий онлайн-курс або відшукати креативний підхід до вирішення звичних завдань.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Секс
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