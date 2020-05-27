Як покращити сексуальне життя навіть без партнера
Секс-терапевт з США Емілі Джамея встановили 4 фактори, від яких залежить рівень задоволення сексуальним життям.
Це такі особисті якості людини: чуттєвість, допитливість, уява, а також тип прив'язаності у відносинах, пише Sexual and Relationship Therapy.
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При цьому чуттєвість, допитливість і вміння фантазувати не пов'язані з сексом прямо і можуть бути розвинені поза спальнею.
Як проходило дослідження
У дослідженні брали участь 195 добровольців. В анкетах їм потрібно було відповісти на запитання на кшталт: "Коли ви ходите пішки, чи усвідомлюєте, як рухається ваше тіло?", "Наскільки вас надихають і захоплюють мрії?", "Чи шукаєте ви нові відчуття навмисно?".
Сексуальне життя можна покращити без допомоги інших / Фото unsplash
Результати дослідження
Люди, які прислухалися до своїх фізичних відчуттів, відкриті до нового і часто мріють про щось приємне, в цілому були більше задоволені своїм сексуальним життям, ніж інші учасники. Однак була одна умова – якщо вони були в здорових відносинах і відчували надійний зв'язок з партнером.
Мати турботливого партнера, який підтримує – важливе значення. Як виявилося, ми можемо розвинути чуттєвість, допитливість і уяву поза сексуальним контекстом, щоб і в сексі відчувати більше задоволення. Це означає, що є кроки, які люди можуть зробити незалежно від того, чи є у них сексуальний партнер,
– зазначила сексологиня.
Почати можна з найпростіших речей: випити чашку ароматної кави (і усвідомити це відчуття), записатися на цікавий онлайн-курс або відшукати креативний підхід до вирішення звичних завдань.