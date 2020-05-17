24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Як працюватимуть стоматології під час карантину: нові правила від МОЗ

-
Як працюють стоматології в час пандемії
Як працюють стоматології в час пандемії / dzerkalo.media

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило нові вимоги до роботи стоматологів під час карантину. Правила пояснюють умови запису, вимоги до працівників стоматологічних клінік та відвідувачів.

Стоматологічні клініки почали працювати у звичному режимі. Але, аби лікування було безпечним та мінімізувати ризики зараження коронавірусом МОЗ склав перелік вимог для роботи стоматологів. Правила опублікувала пресслужба МОЗ у Facebook.

Читайте також: Карантин послаблять 22 травня: відкриють садочки, готелі і проведуть ЗНО

Відвідувати стоматологію під час карантину можна в такому порядку:

  • Лише за попереднім записом та без супроводжуючих (крім супроводження дітей віком до 14 років, осіб з інвалідністю та похилого віку).
  • Не можна очікувати на прийом в приміщенні клініки.

Які умови повинні виконати стоматологічні клініки:

Стоматологічні клініки повинні забезпечити відвідувачів антисептичними засобами, а працівникам перед початком роботи вимірювати температуру.

Працівники стоматології також мають мати засоби захисту: респіратори без клапанів, герметичні окуляри, щитки для обличчя та шапочки.

  • Записувати пацієнтів дозволено з інтервалом не менше 15 хвилин.
  • Пацієнти під час прийому мають перебувати в ізольованому стоматологічному кабінеті, після кожного пацієнта слід обов'язково провести прибирання.

Цікаво, що за рекомендаціями МОЗ, з кабінету мають бути прибрані рекламна продукція, журнали та іграшки.


Правила роботи стоматології під час карантину / Інфографіка МОЗ

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Стоматологія Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
сьогодні , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк