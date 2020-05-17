Як працюватимуть стоматології під час карантину: нові правила від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило нові вимоги до роботи стоматологів під час карантину. Правила пояснюють умови запису, вимоги до працівників стоматологічних клінік та відвідувачів.

Стоматологічні клініки почали працювати у звичному режимі. Але, аби лікування було безпечним та мінімізувати ризики зараження коронавірусом МОЗ склав перелік вимог для роботи стоматологів. Правила опублікувала пресслужба МОЗ у Facebook.

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Відвідувати стоматологію під час карантину можна в такому порядку:

Лише за попереднім записом та без супроводжуючих (крім супроводження дітей віком до 14 років, осіб з інвалідністю та похилого віку).

Не можна очікувати на прийом в приміщенні клініки.

Які умови повинні виконати стоматологічні клініки:

Стоматологічні клініки повинні забезпечити відвідувачів антисептичними засобами, а працівникам перед початком роботи вимірювати температуру.

Працівники стоматології також мають мати засоби захисту: респіратори без клапанів, герметичні окуляри, щитки для обличчя та шапочки.

Записувати пацієнтів дозволено з інтервалом не менше 15 хвилин.

Пацієнти під час прийому мають перебувати в ізольованому стоматологічному кабінеті, після кожного пацієнта слід обов'язково провести прибирання.

Цікаво, що за рекомендаціями МОЗ, з кабінету мають бути прибрані рекламна продукція, журнали та іграшки.



Правила роботи стоматології під час карантину / Інфографіка МОЗ

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