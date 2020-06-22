Новачкам, як і тим, хто бігає не перший місяць, дуже важливо дотримуватись правил бігу. Зокрема, варто враховувати і зовнішні фактори. Зараз – це літня спека. Хірург Олександрівської клінічної лікарні Києва та марафонець Катерина Цесельська зауважила, що біг у неймовірну спеку не принесе користі ні досвідченим бігунам, ні початівцям.

В ефірі ранкового шоу на 24 каналі медик, яка також є учасницею різних марафонів, розповіла, що влітку потрібно переглянути свій графік, і вирішити, що більше подобається – світанки чи захід сонця. Відтак, змістити максимально свої тренування або на ранок, або на вечір, коли сонце не таке активне. За її словами, вранці бігати варто до 10 години, а ввечері – після 20:00.

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Також вона відзначила, якщо є необхідність побігати вдень, треба обирати тінисту місцевість – парк чи ліс. Тобто, щось, де не буде прямих сонячних променів.

Лікарка наголосила, якщо в людини є якісь проблеми зі здоров’ям, хронічні захворювання, проблеми з серцем, то не варто починати бігати в спеку.

Треба спочатку проконсультуватися з лікарем, отримати повну інформацію про стан здоров'я. І вже потім працювати над тим, що ми наїли за карантин,

– додала вона.

Помилки, яких припускаються новачки

За словами Катерини Цесельської, часто початківці виконують всі ті дії, які можуть призвести до теплового удару, яким і небезпечний біг у спеку.

Першою помилкою може стати те, що бігуни виходять на пробіжку, коли на термометрі 25 – 35 градусів тепла;

Неправильний одяг – те, що для новачків є найбільшою помилкою. Це натуральні тканини, які швидко поглинають вологу, весь піт, тому вони не випаровують цю вологу і призводять до перегріву організму;

Недотримання питного режиму. Новачки часто забувають, що пити треба не тільки до і після тренування, а і під час. Крім цього, треба збільшувати об'єм рідини, спожитої щодня під час занять будь-яким спортом. У спеку до стандартних 30 – 40 мілілітрів на кілограм ваги тіла варто додавати 500 – 1000 мілілітрів води.

Як правильно закінчити тренування

Лікарка Олександрівської клінічної лікарні пояснила: після тренування потрібно, щоб пульс знижувався поступово. І додала, що необхідно завжди слідкувати за пульсом. Зокрема, якщо мовиться про біг у спеку – надзвичайно важливо не виходити за його допустимі норми.

"Це для кожного індивідуально. Треба початку все знати, потім починати бігати", – зазначила Катерина Цесельська.

Також вона зауважила, що завжди має бути розминка перед тренування, під час якої йде підготовка тіла до занять бігом. Це легкі розминання всіх суглобів.

Потім біг – власне, тренування. І обов'язково має бути заминка: або легший біг, або дуже швидка ходьба протягом 5 – 10 хвилин.

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Як визначити, чи в нормі пульс після тренування

Учасниця марафонів відзначила: однією з важливих ознак є те, що ви перестаєте відчувати серцебиття всередині.

Ви можете спокійно розмовляти. Ваше дихання стає повільним, розслабленим, тобто, таким як зазвичай без навантаження, – прокоментувала Катерина Цесельська.

Нещодавна смерть ультрамарафонки в Одесі

Нагадаємо, що 14 червня під час ультрамарафону "Ультратрейл Куяльник" загинула Катерина Катющева, ультрамарафонка та член збірної команди України з добового бігу.

Спортсменка зійшла з дистанції внаслідок "сонячного удару" на останньому етапі гонки. Лікарі не виключають, що супутньою причиною теплового удару члена збірної України з 24-годинного бігу, яка тривалий час перебувала на спеці, могло стати також захворювання судин.