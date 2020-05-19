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Як правильно голити під пахвами: покрокова інструкція

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Як голити під пахвами
Як голити під пахвами / unsplash.com

Гоління під пахвами – необов'язкова гігієнічна процедура, яку можна і не роботи. Все залежить від власних вподобань ті комфорту. Але якщо це робити неправильно можуть з'явитися неприємні відчуття.

Наприклад, побічна дія від гоління під пахвами це: свербіж, подразнення, порізи, висипання, вросле волосся, пише tolkosprosit.docplus.

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Все це підвищує ймовірність зараження бактеріями, вірусами та грибками. 

Для гоління краще використовувати спеціальний засіб
Для гоління краще використовувати спеціальний засіб / unsplash.com

Як правильно голити під пахвами?

  1. Леза мають бути гості міняйте, як тільки вони тупіють. Це відбувається через місяць-півтора, якщо ви голите пахви двічі в тиждень. На змінних лезах іноді є спеціальні смужки-індикатори, які бліднуть, можна орієнтуватися на них.
  2. Перед голінням прийміть душ і помийте шкіру під пахвами зволожувальним гелем. Це допоможе пом'якшити волосся. 
  3. Нанесіть на 2-3 хвилини будь-який засіб для гоління. Зверніть увагу: важливо залишити засіб на шкірі довше, це розм'якшить волоски й підніме їх над поверхнею шкіри.
  4. Краще не використовувати мило для гоління. Воно викликає подразнення на чутливій шкірі пахв і швидше зношує леза.
  5. Голіть волосся у напрямку їхнього росту (зверху вниз), так буде менше подразнення і врослого волосся.
  6. Часто обполіскуйте лезо, щоб видалити з нього залишки волосся і крему.
  7. Не проводьте лезом по одному місцю частіше ніж один раз, щоб уникнути подразнення.
  8. Після гоління обполосніть шкіру холодною водою – це звузить пори й кровоносні судини, що зменшить ризик запалення.
  9. Не наносьте одразу дезодорант, спочатку скористайтеся зволожувальним кремом або лосьйоном.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Дерматологія Краса Гігієна
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