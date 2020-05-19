Як правильно голити під пахвами: покрокова інструкція

Гоління під пахвами – необов'язкова гігієнічна процедура, яку можна і не роботи. Все залежить від власних вподобань ті комфорту. Але якщо це робити неправильно можуть з'явитися неприємні відчуття.

Наприклад, побічна дія від гоління під пахвами це: свербіж, подразнення, порізи, висипання, вросле волосся, пише tolkosprosit.docplus.

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Все це підвищує ймовірність зараження бактеріями, вірусами та грибками.



Для гоління краще використовувати спеціальний засіб / unsplash.com

Як правильно голити під пахвами?

Леза мають бути гості міняйте, як тільки вони тупіють. Це відбувається через місяць-півтора, якщо ви голите пахви двічі в тиждень. На змінних лезах іноді є спеціальні смужки-індикатори, які бліднуть, можна орієнтуватися на них. Перед голінням прийміть душ і помийте шкіру під пахвами зволожувальним гелем. Це допоможе пом'якшити волосся. Нанесіть на 2-3 хвилини будь-який засіб для гоління. Зверніть увагу: важливо залишити засіб на шкірі довше, це розм'якшить волоски й підніме їх над поверхнею шкіри. Краще не використовувати мило для гоління. Воно викликає подразнення на чутливій шкірі пахв і швидше зношує леза. Голіть волосся у напрямку їхнього росту (зверху вниз), так буде менше подразнення і врослого волосся. Часто обполіскуйте лезо, щоб видалити з нього залишки волосся і крему. Не проводьте лезом по одному місцю частіше ніж один раз, щоб уникнути подразнення. Після гоління обполосніть шкіру холодною водою – це звузить пори й кровоносні судини, що зменшить ризик запалення. Не наносьте одразу дезодорант, спочатку скористайтеся зволожувальним кремом або лосьйоном.

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