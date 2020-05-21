Як правильно худнути: цінні поради нутриціолога

Худнути можна разом із шоколадками, але може не сподобатись кінцевий результат. Можна схуднути, навіть коли взагалі нічого не їсти. Але якщо правильно збалансувати свій раціон, тоді можна отримати результат і зберегти його.

Про те, як правильно скласти раціон, чи можна швидко скинути вагу і пришвидшити метаболізм – у програмі "Ранок на 24" на 24 каналі розповіла фітнес-тренерка та нутриціологиня Олена Мандзюк.

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Їсти й худнути – міф чи реальність?

За словами тренерки, немає чарівного продукту, щоби схуднути. Тому не варто сподіватись на продукти з "мінусовою калорійністю", тобто з калорійністю меншою, ніж кількість енергії, яка потрібна для перетравлення цього продукту. Начебто, вживаючи такі продукти, ми не наберемо вагу. Але це міф.

"Люди думають, що можна щось з'їсти і схуднути. Ми взагалі ліниві й хочемо, щоб існував дивовижний продукт чи пігулка, або вправа, яка відразу допоможе схуднути. Але це міф, який не має наукового підтвердження. Краще вважати, що це не продукти з мінусовою калорійністю, а продукти з низькою калорійністю, багаті на клітковину,

– зазначила Мандзюк.

Швидко схуднути – неможливо

В інтернеті є безліч гугл-запитів "як можна швидко скинути 5 кілограмів". Експертка переконана, що все залежить від вашої ваги, віку, стилю життя, що ви робили до цього. Немає проміжку часу, за який людина зможе точно скинути 5 кілограмів.

Наприклад, якщо я важу 55 кілограмів і тиждень харчуватимусь із дефіцитом калорій, то за тиждень можу скинути максимум 800 грамів. Нормою здорового схуднення вважають не більше, ніж 1% від вашої ваги,

– наголосила Мандзюк.

Зробіть це стилем життя

Фітнес-тренерка не радить ставитись до схуднення, як до процесу перед днем народження, весіллям чи сезоном купання. Тому що це має бути стилем вашого життя.

Не худнути все життя, а вести активний спосіб життя. Не забувати, що бігати в парку – це класно, а 2 – 3 пробіжки на тиждень піднімуть вам настрій. Класно їсти фрукти, овочі чи необроблені продукти,

– вважає тренерка.

Нутриціологиня переконана, що є просте правило – люди худнуть лише тоді, коли витрачають більше енергії, ніж з'їдають. Інших таємниць не існує.

"Потрібно створити дефіцит калорій у своєму раціоні й тоді ви почнете худнути. Фізичні навантаження потрібні для того, щоби цей процес пришвидшити. Я за те, щоб 2 – 3 рази на тиждень потренуватись і мати здоровий раціон", – ствердила Мандзюк.

Метаболізм

Метаболізм — що це? Це швидкість, з якою тіло людини перетворює їжу в енергію і витрачає цю енергію.

За словами Мандзюк, у всіх людей обмін речовин майже однаковий, ми самі собі його уповільнюємо, коли перебуваємо в стресових ситуаціях або не досипаємо, не доїдаємо, виснажуємо себе тренуваннями.

"Для відновлення потрібен відпочинок. Пришвидшений метаболізм є тоді, коли є м'язова маса, якій потрібна енергія, коли ми класно харчуємось і постійно маємо тренування у звичайному ритмі життя. Варто чергувати також і кардіо тренування із силовими", – підсумувала фінтес-тренерка.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу з Оленою Мандзюк: