Як правильно носити маску у спеку: поради
Під час літньої спеки, коли стає важко дихати, складно дотримуватися маскового режиму. Однак під час пандемії коронавірусу носіння засобу безпеки є важливим, відтак експерти склали список рекомендацій, щодо того, як носити маски влітку.
Професор епідеміології UCLA та директор Центру глобального здоров'я та здоров'я іммігрантів університету Енн Рімойн просить не відмовлятися від маски до осені, пише видання CNN.
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"Важливо носити маску і підтримувати соціальне дистанціювання", – наголосила Рімойн, посилаючись на дослідження, яке показало, що обидві заходи захисту є найбільш ефективними для запобігання передачі коронавірусної інфекції.
Чому під маскою важко дихати?
Маска затримує тепло всередині, тому стає важко дихати. Професор кафедри інфекційних захворювань в медичній школі Університету Співдружності Вірджинії Річард Венцель радить зняти маску, якщо людина відчуває, що їй важко дихати, але при цьому намагатися дотримуватися дистанції – відійти в тінь і випити води.
Коли ми дихаємо, ми охолоджуємо тіло, тому носіння маски, яка дуже швидко нагрівається, може привести до підвищеної температури при сильній спеці, особливо якщо вона супроводжується вологістю,
– пояснив доктор Річард Венцель.
У спеку можна зняти маску, але обов'язково дотримуватися дистанції / Фото: Unsplash
Носіння маски у спеку: рекомендації щодо безпеки
- Зачекайте, коли на вулиці стане прохолодніше. Тоді буде можливість уникнути спеки.
- Підберіть дихаючий матеріал для маски. За словами Рімойн, ідеальна тканинна маска для обличчя повинна щільно прилягати до вашого обличчя, і людина має бути в змозі випрати і висушити її, не пошкоджуючи її форму. Чимало осіб одягають бавовняні маски через їхню легкість.
- Переконайтеся, що одягнули маску правильно. Маска повинна щільно прилягати до боків обличчя, але всередині залишатися вільною.
- Носіть з собою запасну маску.
- Одягайте маску, коли це необхідно. Ризик передачі вірусу знижується на свіжому повітрі. Тому на відкритому просторі з дотриманням дистанції з іншими людьми ризики інфікування коронавірусною інфекцією є меншими.