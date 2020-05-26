Як розвинути мозок і змусити його навчатися: поради коуча Ілона Маска

Джим Квік допомагає людям удосконалювати процес навчання, швидше читати й розвивати пам'ять. Саме до нього звернувся Ілон Маск за консультацією для себе і співробітників SpaceX.

Видання CNBC опублікувало три основних поради тренера.

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Як покращити роботу мозку

Викорінити негативні думки

Надважливо стежити за своїми негативними думками, які ми зазвичай навіть не помічаємо. Вони часто стосуються здібностей або віку: "Я вже застарий, щоб починати щось заново".

З тарганами в голові потрібно вчитися домовлятися, стверджує Квік. Потрібно вловити негативну думку і зрозуміти її джерела, це допоможе усунути бар'єр для навчання.

Їжа для мозку

Хоча б раз на день потрібно їсти один з цих продуктів: авокадо, чорницю, броколі, яйця, зелені листові овочі, куркуму, лосось, волоські горіхи або темний шоколад. Всі вони позитивно впливають на мозок, каже Квик.



Читання допомагає розвивати мозок / unsplash.com

А ще потрібно пити багато звичайної води, адже зневоднення заважає людині зберігати ясність мислення.

Читайте

Чим більше людина читає, тим швидше вчиться. Квік радить читати кожен день хоча б по 10 хвилин. Важливо заздалегідь виділити час на книгу, щоб не забувати про неї.

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Корисно використовувати закладку або банально пересувати палець по рядках – ці візуальні стимули допоможуть зосередитися на читанні.

Пам'ятайте, ви можете отримати багаторічний досвід, прочитавши всього одну книгу, –

– сказав він.