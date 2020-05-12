Як схилити чоловіка до орального сексу

Нікого не можна змушувати або примусити робити щось в сексі (і не тільки), якщо людина цього не хоче. Але якщо у вас близькі відносини можна працювати над сексуальними стосунками.

Про це розповіла сексолог та психолог Тетяна Мулявко, пише 24 канал.

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Що ж робити, якщо ваш чоловік не робить кунілінгус, хоча вам би дуже хотілося.

Поговорити

Так-так, в довірчій атмосфері, словами через рот запитати, чому він уникає орального сексу, і пояснити, що вам це дуже навіть подобається.

Чому чоловік відмовляється від орального сексу

Страх облажатися

Чоловік можливо думає, що у нього не вийде зробити вам приємно (раптом йому говорили раніше, що він нікудишній "кунілінгвіст"). Може він раніше ніколи не робив цього і не знає, з якого боку підступитися. В цій ситуації можна запропонувати навчити його.



Інколи чоловіки відмовляються від орального сексу через комплекси / unsplash.com

Не подобається запах / смак

Що ж, таке теж може бути й це не привід для примусу. Не всім жінкам подобається смак сперми, не всім чоловікам подобається смак природних виділень. Але, хто шукає вихід, той завжди знайде, наприклад, лубриканти для орального сексу з різними смаками.

Для справжнього мужика – це зашквар

А ось це дзвіночок. Навіть дзвін. З одного боку зрозуміло, що це ввібрані токсичні установки і їх можна змінити. Але поставте собі питання: чи здатний ваш чоловік (у якого вже є токсичні установки і, скоріше за все, токсична поведінка) на діалог і зміна переконань?

Якщо так і у вас є бажання і ресурс з цим працювати, ви можете шляхом діалогів розв'язувати питання. Якщо ж чоловік стоїть на своєму і тікає від діалогу, сто разів подумайте, чи потрібні вам стосунки з цією людиною. Адже зазвичай подібні установки не йдуть поодинці, і там їх буде цілий букет.

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