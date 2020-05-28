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Як відрізняється кількість смертей від COVID-19 і пневмонії в Україні

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Як відрізняється кількість смертей в Україні від COVID-19, ніж від пневмонії
Як відрізняється кількість смертей в Україні від COVID-19, ніж від пневмонії / Getty Images

Лікар-епідеміолог Алла Мироненко сказала, що кількість смертей в Україні від коронавірусної інфекції є меншою, ніж від пневмонії.

Про це Мироненко сказала в інтерв'ю НВ. Так, з початку епідемії COVID-19 в Україні 669 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних захворюванням.

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За словами епідеміолога, від грипу і пневмонії, на жаль, помирає більше людей.

Якщо подивитися статистику за пневмоніями за чотири місяці, то буде 1.200 випадків за загальною статистикою,
– зазначила лікарка.

Мироненко згадала, що цього року є відносно спокійний сезон стосовно зараження грипом. Всього зафіксовано 80 летальних випадків.

"У 2015−2016 роках, коли грип був важким і стаціонари були забиті хворими, від грипу померла 391 особа. Тобто я не бачу якоїсь підвищеної смертності від коронавірусу в Україні, але це не тому, що вірус безпечний, а тому що інфікованих мало", – заявила вона.

Епідеміологиня додала, що українці навчилися носити маски, обробляти руки і дотримуватися карантинних обмежень, тому немає великої кількості хворих, як у порівнянні з іншими країнами.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Грип в Україні Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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