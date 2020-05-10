Як вигадали карантин та де його ввели вперше в історії: цікаві факти

Перші згадки про самоізоляцію є й у Старому Заповіті – ще з давніх часів люди знали, що хворих необхідно відокремлювати від здорових. Цікаво, що перший 40-денний карантин ввели в Італії, але тоді він був не такий м'який, як сьогодні.

Вперше 40-денний карантин ввели під час пандемії чуми. У 1374 році дож Венеції Андреа Контаріні наказав абсолютно усім кораблям, які прибували до місцевого порту, стояти на якорі 40 днів, повідомляє BBC Україна.

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Така практика призвела до зупинки життя в місті, зловживань з боку чиновників та дискримінації суден та мандрівників з певних країн.

Цікавий факт: слово карантин має італійське коріння та походить від слова quaranta. Первинне його значення було "час, що триває сорок днів" (італійське слово quarantena походить від quaranta giorni, що буквально означає "40 днів").

Натомість карантин у тому вигляді, яким його знаємо ми, винайшли на декілька років пізніше в іншому італійському місті.

У 1377 році місто Рагуза (нинішній Дубровник) прийняло закон відправляти на 30-денний карантин лише ті кораблі, які прибули з заражених регіонів. Згодом термін карантину продовжили на 40 днів – ймовірніше за все через те, що точний термін інкубаційного періоду чуми був невідомим.

Деякі експерти вважають, що число 40 мало й релігійний мотив та було пов'язаним з християнським постом або біблійними подіями: Великий потоп, перебування Мойсея на горі Синай чи піст Ісуса в пустелі.

Оскільки така варіація карантину виявилася справедливішою та успішнішою, згодом цю практику перейняв увесь світ. Звісно, з часом перебування на карантині дещо осучаснилось – термін ізоляції прив'язаний до інкубаційного періоду хвороби й самоізоляцію можна організувати вдома.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

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