Як вірус швидко передається у закладах громадського харчування через руки: вражаюче відео

Японські дослідники разом з журналістами провели експеримент, аби визначити, з якою інтенсивністю вірус може поширюватися в ресторані. До кінця експерименту всі люди підчепили "інфекцію" від однієї "інфікованої" людини.

Дослідники з Медичного факультету університету Святої Маріанни в Кавасакі разом з журналістами продемонстрували, як вірус може передаватися в закладах громадського харчування, повідомляє NHK.

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У дослідженні взяло участь 10 людей. На долоню одного з учасників нанесли флуоресцентну фарбу. Це для того, аби зімітувати бактерії на руці людини, яка покашляла в руку.

Після нанесення фарби, якої не видно при денному світлі, людям дозволили вільно харчуватися зі шведського столу впродовж 30 хвилин.

Після ввімкнення ультрафіолетового світла виявилось, що фарба опинилася на руках усіх учасників експерименту. Ба більше, у трьох з них вона залишилася на обличчі.

Передача фарби (імітованої інфекції) відбулася через кришку контейнера з їжею, щипці та ручку глечика.

Зазначимо, що віруси після чхання чи кашлю з легкістю поширюються приміщенням з внутрішнім повітряним простором, вентиляцією чи кондиціонуванням.

Як вірус поширюється у закладі громадського харчування: дивіться відео



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