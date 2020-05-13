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Як вірус швидко передається у закладах громадського харчування через руки: вражаюче відео

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Як вірус легко поширюється через руки
Як вірус легко поширюється через руки / unsplash.com

Японські дослідники разом з журналістами провели експеримент, аби визначити, з якою інтенсивністю вірус може поширюватися в ресторані. До кінця експерименту всі люди підчепили "інфекцію" від однієї "інфікованої" людини.

Дослідники з Медичного факультету університету Святої Маріанни в Кавасакі разом з журналістами продемонстрували, як вірус може передаватися в закладах громадського харчування, повідомляє NHK.

До теми Як поширюється вірус салоном літака: відео

У дослідженні взяло участь 10 людей. На долоню одного з учасників нанесли флуоресцентну фарбу. Це для того, аби зімітувати бактерії на руці людини, яка покашляла в руку.

Після нанесення фарби, якої не видно при денному світлі, людям дозволили вільно харчуватися зі шведського столу впродовж 30 хвилин.

Після ввімкнення ультрафіолетового світла виявилось, що фарба опинилася на руках усіх учасників експерименту. Ба більше, у трьох з них вона залишилася на обличчі. 

Передача фарби (імітованої інфекції) відбулася через кришку контейнера з їжею, щипці та ручку глечика. 

Зазначимо, що віруси після чхання чи кашлю з легкістю поширюються приміщенням з внутрішнім повітряним простором, вентиляцією чи кондиціонуванням.

Як вірус поширюється у закладі громадського харчування: дивіться відео

Чому мити руки
Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я дослідження Журналісти Японія Інфекція
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