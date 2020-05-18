Як займатися сексом по відеозв'язку: інструкція для новачків

Цифрові секс-вечірки процвітають! Нині це єдиний спосіб влаштувати оргію і не порушити самоізоляцію. Виявилося, що у такого формату багато переваг: наприклад, з відеочату можна вийти в будь-який момент і залишитися наодинці з собою.

Але як це зробити правильно, щоб не нашкодити собі та не зіпсувати настрій іншим? Поради про це написав Vice.

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Де краще займатись віртуальним сексом?

Нині найпопулярніший сервіс для відеозв'язку – Zoom. Але варто зауважити, що місяць тому розробники впровадили засіб, який блокує зображення оголених тіл. Все через пранкерів, які вривалися на шкільні уроки, робочі зустрічі та збори анонімних алкоголіків і включали порно. Поки не ясно, наскільки цей засіб ефективний, але краще мати це на увазі. Також є претензії щодо безпеки Zoom.



Підготуйтеся до відеозв'язку завчасно / unsplash.com

А це важливий фактор для віртуального сексу. Нікому б не хотілось, щоб їх записали й злили відео в мережу. Поки що найнадійніший сервіс – це FaceTime з його наскрізним шифруванням, але щоб його використовувати, всі учасники повинні мати Macbook або iPhone.

Створіть окремий акаунт

Створіть на тій платформи інший профіль, якщо ви її використовуєте для будь-яких інших потреб. Це варто зробити для того, щоб на наступний день не ввійти в робочу зустріч під ніком SexyyyKitten69 або випадково не подзвонити мамі.

Підготуйтесь завчасно

Ви маєте подумати про маску, якщо не хочете, щоб вас впізнали, або не злили відео з вами в мережу. Тому варто підготуватися до цього завчасно. При тому приготування до секс-вечірки приносить задоволення не менше, ніж вона сама. Особливо якщо ви уже тиждень не знімаєте одну стару футболку (адже її ніхто не побачить на ізоляції).

Поважайте інших людей

Якщо ви живете на самі то подбайте, щоб вас ніхто не відволікав та не з'являвся в кадрі. Ідеальний варіант – на час секс-вечірки закритися в кімнаті. І попросіть вас не турбувати, щоб в найвідповідальніший момент не трапився конфуз.

Що стосується інших учасників сексу, то все просто: не фотографуйте один одного, не робіть скріншоти, не знімайте відео, не давайте посилання на відеочат стороннім людям без згоди інших.



Поважайте себе та інших людей / unsplash.com

Відстоюйте власні права та кордони

Пам'ятайте, що віртуальний секс – це все ще секс, і від нього можна втомитися. Якщо ви зрозуміли, що виснажені, дайте собі перерву. Якщо надіти сексі-костюм і показати себе для вас уже досить бентежно, то все в порядку.

Ви не зобов'язані в точності повторювати за іншими учасниками. Особливо, якщо це ваш перший досвід. Зрештою, не кожен день бачиш у своєму моніторі стільки голих людей.

Веселіться, насолоджуйтеся, експериментуйте

Вибрати незвичайний ракурс? Прикріпити камеру до стелі? Станцювати стриптиз? Можна робити все, що приносить задоволення вам і оточенню.

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