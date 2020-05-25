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Як змінилася кількість заражених на COVID-19 в Україні за травень: інфографіка

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Як змінилася кількість заражених на COVID-19 в Україні за травень
Як змінилася кількість заражених на COVID-19 в Україні за травень / Getty Images

Найбільший спалах коронавірусної інфекції в Україні за останній місяць був зафіксований 16 травня, коли лабораторії підтвердили 528 випадків зараження за добу.

24 канал створив інфографіку динаміки захворюваності на коронавірус в Україні за період з 11 по 25 травня. Дані щодо кількості хворих були взяті у МОЗ.

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Станом на 25 травня в Україні зареєстрували 21 245 випадків зараження коронавірусом. 623 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 7 234 пацієнтів вже одужали.

Найменшу кількість хворих виявили 19 і 25 травня – не більше 260 випадків.

Після сплеску 16 травня (528 випадків) захворюваність почала поступово знижуватися до 19 травня (260 хворих). Однак після цього кількість позитивних тестів на COVID-19 знову зросла.

Останні дні, 21-24 травня, приходило підтвердження нових випадків інфікування у межах 406-476 хворих. 

Додамо, що найбільший спалах підтверджений у Чернівецькій області, де станом на 25 травня вже 3083 людей з виявленим COVID-19.

динаміка захворюваності на коронавірус в Україні за трваень

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні за травень 2020 року / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Інфографіка Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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