Як адаптуватись до зміни часових поясів

Сонливість, втома, біль в тілі – все це цілком нормальна реакція на зміну часових поясів. Вони можуть негативно впливати на якість життя.

Для когось джетлаг (зміна часових поясів) ледь відчутний, а когось мучить кілька діб: робочі справи йдуть шкереберть, а перші дні відпустки зовсім не в радість. Але є способи полегшити цей стан, пише wonderzine.

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Як адаптуватися до іншого часового поясу?

1. Деякі люди успішно коректують графік перед подорожжю – вдома, в комфортному середовищі. Не радимо прокидатися о третій годині ночі в очікуванні відпустки в Нью-Йорку. Але, якщо є можливість, хоча б за добу-дві спробуйте змістити час прийомів їжі, відходу до сну і пробудження на кілька годин – вперед, якщо летите на захід, і назад, якщо збираєтеся на схід.

2. Вибирайте рейси так, щоб прибуття припадало на денний час: так буде легше протриматися до вечора. Якщо в країні, куди ви приїхали, не дуже жарко, більше перебувайте на вулиці вдень.

3. Перед вильотом не намагайтеся протриматися на ногах до ранку: навіть дві-три години сну додадуть сил і відновлять організм. Під час перельоту постарайтеся обійтися без сильних снодійних: в літаку навіть з ними складно заснути, а потім ще якийсь час все буде як в тумані.



Снодійне може нашкодити адаптації до зміни часового поясу

4. Після прибуття відразу живіть за правилами нового часового поясу: якщо день в розпалі, пообідайте і прогуляйтеся, а якщо прилетіли вранці, не лягайте спати до самого вечора. Подрімайте годину-дві й починайте день.

5. Тим, у кого налагоджений режим, часто складніше перебудуватися, ніж людям з більш гнучким графіком. Але і в першому випадку є плюс: початок подорожі пройде гладко, якщо будете дотримуватися звичок: ранкова кава, рання пробіжка або ванна перед сном. Продовжуйте дотримуватись їх під час поїздки. Мозок отримає звичні сигнали та швидше увійде у звичний ритм.

6. Не варто покладатися на енергетики, пити еспресо кожну годину і зловживати алкоголем: в такому випадку за припливом бадьорості слідують закономірний занепад сил і підвищена тривожність. Налягайте на воду і трав'яний чай, пийте овочеві та фруктові смузі.

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