Як алкоголь зістарює нашу шкіру: шість безумовно важливих фактів

З надією мати ідеальну шкіру, ми робимо косметичні процедури, підбираємо домашній догляд та слідкуємо за раціоном. Втім, ще одним фактором, який впливає на стан шкіри, є алкоголь. Він, зокрема, впливає на процеси старіння шкіри.

Дієтолог Гайро Родрігес розповів американському Vogue, як алкоголь впливає на шкіру та чи можна боротися з негативними наслідками, які він спричиняє.

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Як алкоголь впливає на шкіру

Алкоголь – один із найагресивніших компонентів, які можуть бути шкідливими для вашої шкіри. Я часто кажу своїм клієнтам, якщо ви хочете пришвидшити старіння шкіри – пийте більше алкоголю,

– розповів нью-йоркський дієтолог Гайро Родрігес.

Зневоднення

Зневоднення – це перший та значний негативний ефект від алкоголю. Адже напої, що містять алкоголь, впливають на слизову оболонку підшлункової залози та печінки та таким чином виводить всю рідину зі шкіри. Дегідратація – зневоднення шкіри призводить до появи зморшок на обличчі.



Зневоднення шкіри провокує появу зморшок/Фото: Unsplash

Запальні процеси

Алкоголь фактично спалює тканини нашого організму. Він викликає системне запалення шкіри та алергічну реакцію. Це помітно майже відразу у багатьох людей: бо саме така дія викликає почервоніння шкіри після кількох келихів. І якщо спочатку вам здається, що нічого страшного в тому немає, почервоніння зійде, та якщо так відбуватиметься систематично, почервоніння на обличчі стане вашим звичним станом.

Втім, хороша новина в тому, що шкіра та органи мають здатність до регенерації. Тому, якщо ви вирішили відмовитися від алкоголю, негативних наслідків можна позбутися. Єдине, тривалість відновлення залежить від того, як довго ви наносили шкоду організму у вигляді алкоголю.

Який алкоголь найменше шкодить шкірі

Різні алкогольні напої по-різному впливають на стан шкіри. Як правило, чим прозоріший алкоголь, тим швидше він виводиться з організму. Відтак, текіла, горілка, джин – є лідерами у списку найменш шкідливих алкогольних напоїв.



Оскільки текіла є прозорою, вона швидше виводиться з організму/Фото: Unsplash

Пийте алкоголь нечасто

У 20 річному віці алкоголь виводиться з організму через три години, а у 40 річному – через 33 години. Відтак, слідкуйте за тим, аби нова порція алкоголю не потрапляла у ваш організм, поки попередню дозу організм не встиг вивести. Але найкраще – зведіть до мінімуму вживання алкоголю та пам’ятайте: чим менше алкоголю ви випиваєте – тим менше шкоди спричиняєте для шкіри.

Підтримуйте водний баланс

Якщо п’єте алкогольний напій, запивайте його звичайною водою. Це посилить сечогінний ефект та алкоголь швидше вийде з вашого організму.

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