Як алкоголь впливає на організм: 10 страшних наслідків зловживання спиртним

Попри численні обмеження щодо продажу та виробництва алкоголю, в Україні все ж зберігається велика кількість людей, що зловживають "зеленим змієм", а такі є як і серед дорослого населення, так і серед молоді.

Кожна людина повинна сама усвідомлювати, якими будуть наслідки від такої звички, але не всі про це знають. Тож розповідаємо, як діє алкоголь на організм.

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1. Алкоголь провокує коливання рівня цукру в крові

Річ у тім, що зазвичай після того, як ми приймемо певну дозу спиртного, рівень цукру у нас в крові суттєво знижується або підвищується. І у підсумку це викликає відчуття слабкості, запаморочення, проблеми з орієнтацією.

2. Погіршується серцевий ритм

Надмірне вживання спиртних напоїв може викликати почастішання пульсу та збої у роботі серця. Токсини, що містяться в алкоголі, потрапляють в кров і порушують нормальну роботу різних систем організму, зокрема серцево-судинної системи.

3. Почервоніння шкіри

Один з результатів дії алкоголю на систему кровообігу — розширення судин, а це призводить до помітного почервоніння шкіри. У деяких людей алкоголь викликає значні перепади температури тіла та посилене потовиділення.

4. Виникають проблеми із зором, а саме його помутніння

Токсини, що потрапляють у кров, впливають на зір, він стає розпливчастим і затуманеним. Зауважимо, що це є досить небезпечним явищем, і не лише тому, що наслідком може бути поступове погіршення зору, але і тому, що людина в такому стані з більшою імовірністю може стати жертвою нещасного випадку.

5. Погіршується координація

У людини у стані сп’яніння слабшають не тільки м’язи, але й рефлекси, вона втрачає рівновагу. Тому така особа часто падає, з нею може статися нещасний випадок. Вона також значною мірою втрачає самоконтроль.

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6. Проблеми з травленням

Алкоголь порушує кислотно-лужний баланс шлунка, через що дратується та запалюється його слизова оболонка, що захищає стінки шлунка від кислоти, яка міститься в шлунковому соці. Результатом цього може бути гастрит або кислотний рефлюкс. А найгірше, що може статися, – це виразка шлунку, рак шлунку та рак стравоходу.

7. Дегідратація (зневоднення організму)

Нирки належать до органів, які найбільш страждають від зловживання спиртним. Їм доводиться посилено працювати, виводячи з організму токсини. В результаті організм втрачає надто багато рідини та солей.

8. Головний болі

Високий рівень вмісту токсинів у крові та проблеми з метаболізмом є причиною головного болю, а також похмільного синдрому. Часто через кілька годин після вживання спиртних напоїв людина відчуває м’язове напруження та у неї починається головний біль (мігрень).

9. Нудота

У тих, хто випиває занадто багато, часто буває нудота та блювота, порушується травлення. Людина відчуває запаморочення і з тяжкістю зберігає рівновагу. У деяких людей такі симптоми виникають навіть після невеликих "доз" спиртного.

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10. Проблеми з печінкою

Печінка відіграє важливу роль у переробці речовин, що містяться в алкоголі. Тому надмірна "доза" спиртного прямо впливає на неї та порушує її нормальну роботу. Якщо інтоксикація печінки алкоголем відбувається регулярно, її стан погіршується та виникає цироз печінки.

Також не варто забувати, що алкоголь – це канцероген (речовини, які викликають рак).

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