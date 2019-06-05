Як антидепресанти впливають на сексуальне життя

Багато пацієнтів, які приймають антидепресанти, відзначають зниження лібідо. Є дані про те, що близько 15% пацієнтів самі припиняють прийом препаратів через сексуальну дисфункцію, причому половина з цих пацієнтів не говорили про це зі своїм лікарем.

Побічні ефекти в сексуальній сфері при терапії антидепресантами з'являються в 1-3 тиждень лікування, тоді як користь від самих антидепресантів виявляється не раніше, ніж через 2-4 тижні прийому ліків, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

Читайте також: Які ліки викликають депресію

Це може стати причиною відмови від терапії через враження, що від такого лікування більше шкоди, ніж користі. Найімовірнішою причиною сексуальної дисфункції є зміни нейротрансмітерів (особливо серотоніну).



Депресія теж негативно впливає на сексуальне життя

Про що важливо пам'ятати

Депресія є значущим фактором ризику розвитку сексуальної дисфункції. Вкрай важливо оцінювати сексуальну функцію пацієнта до і після початку прийому антидепресантів. Це допоможе визначити, чи стосується занепокоєння про сексуальну функцію до депресії або до побічних ефектів антидепресантів, або до того й іншого. Тут допоможе найпростіше запитання: "чи є у вас скарги на сексуальне здоров'я?'', і його слід задавати під час кожного звернення пацієнта.

Що робити?

Ідентифікація області сексуальної дисфункції (зниження статевого потягу, зниження сексуального збудження, відсутність оргазму).

Оцінити ступінь тяжкості симптому, виходячи з особистої оцінки пацієнта. Дуже важливо не фіксуватись на проблемі. Можливо знадобиться консультація сексолога, але пацієнт сам повинен прийняти рішення у її необхідності.

Поведінкова і фармакологічна корекція, робота з сексологом. А також фізичні вправи, складання графіка сексуальної активності та адаптація дози препарату.

Наука не стоїть на місці. Розуміючи важливість зниження лібідо для деяких груп пацієнтів, вчені створили антидепресанти, які мінімально впливають на лібідо, а, за деякими даними, навіть підвищують його.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.