Як багатство впливає на поведінку людини

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Багаті переоцінюють свої здібності
Багаті переоцінюють свої здібності / pixabay.com

Чим більше у людини грошей, тим більше він переоцінює свої знання і здібності в різних областях.

Дослідники попросили добровольців оцінити свої знання з 16 математичних тем за п'ятибальною шкалою від "ніколи про це не чув" до "добре знаю і розумію". При цьому три теми із запропонованих були повністю вигаданими вченими, наприклад "декларативні дроби".

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Деякі учасники опитування оцінили свої знання в вигаданих областях дуже високо. В результаті їм розповіли про те, що теми не справжні і попросили заповнити анкету про себе.

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Вчені прийшли до висновку, що чоловіки набагато частіше гіперболізують свої знання, ніж жінки. Чим багатше була людина, тим більше він завищував здатності.

Дослідники мають намір продовжувати роботу і з'ясувати, чи пов'язано вміння удавати, що ти розумніший, ніж здаєшся, з фінансовим успіхом або завищена самооцінка є наслідком багатства.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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