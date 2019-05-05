Як багатство впливає на поведінку людини

Чим більше у людини грошей, тим більше він переоцінює свої знання і здібності в різних областях.

Дослідники попросили добровольців оцінити свої знання з 16 математичних тем за п'ятибальною шкалою від "ніколи про це не чув" до "добре знаю і розумію". При цьому три теми із запропонованих були повністю вигаданими вченими, наприклад "декларативні дроби".

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Деякі учасники опитування оцінили свої знання в вигаданих областях дуже високо. В результаті їм розповіли про те, що теми не справжні і попросили заповнити анкету про себе.

Вчені прийшли до висновку, що чоловіки набагато частіше гіперболізують свої знання, ніж жінки. Чим багатше була людина, тим більше він завищував здатності.

Дослідники мають намір продовжувати роботу і з'ясувати, чи пов'язано вміння удавати, що ти розумніший, ніж здаєшся, з фінансовим успіхом або завищена самооцінка є наслідком багатства.

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