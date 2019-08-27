Як безпечно копати картоплю: поради від Супрун

З настанням останнього літнього місяця постає питання про збирання врожаю однієї з найпоширеніших городніх культур – картоплі. Але щоб це принесло користь – потрібно правильно її копати.

В.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала кілька правил, яких слід дотримуватися під час копання та збирання картоплі.

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1. Бережіть поперек

Під час копання у людини сильне навантаження йде на поперек і спину, це розтягує підколінні зв’язки. Тому важливо навантажувати і протилежні групи м’язів – прогнатися назад, розтягувати квадрицепс стегна (взятися за ступню і підтягнути ноги до сідниці).

Важливо також тримати поперек в теплі.

2. Одягайте рукавиці

Віддайте перевагу рукавицям, які стійкі до порізів. Це вбереже не лише від бруду, а й від поранень

3. Ставайте навколішки, якщо складно нахилятися

Якщо складно постійно нахилятися – то краще підстеліть щось під коліна. Існують наколінники, рекомендовані для роботи, що потребує нахилів. В них також зручно.



Наколінники для роботи, що потребує нахилів

4. Оновіть щеплення від дифтерії і правця

З 16 років кожна людина щодесять років повинна робити повторну вакцинацію проти дифтерії та правця. Збудник правця живе в землі, і якщо поранитися під час копання картоплі чи моркви, можна заразитися хворобою.

5. Пийте воду

6. Захищайте шкіру від ультрафіолету

7. Вмійте вчасно спинитися

Уляна Супрун “Що менша у вас ділянка картоплі, то краще для вашого здоров’я. Не прагніть викопати все за вихідні перед першим вересня. Можна почати копати раніше на кілька тижнів, і завершити за кілька тижнів пізніше”.

Уляна Супрун радить їсти правильно приготовану картоплю. Попри це вона застерігає: тричі подумайте, скільки вам справді потрібно садити картоплі.

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