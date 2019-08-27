Як безпечно копати картоплю: поради від Супрун
З настанням останнього літнього місяця постає питання про збирання врожаю однієї з найпоширеніших городніх культур – картоплі. Але щоб це принесло користь – потрібно правильно її копати.
В.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала кілька правил, яких слід дотримуватися під час копання та збирання картоплі.
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1. Бережіть поперек
Під час копання у людини сильне навантаження йде на поперек і спину, це розтягує підколінні зв’язки. Тому важливо навантажувати і протилежні групи м’язів – прогнатися назад, розтягувати квадрицепс стегна (взятися за ступню і підтягнути ноги до сідниці).
Важливо також тримати поперек в теплі.
2. Одягайте рукавиці
Віддайте перевагу рукавицям, які стійкі до порізів. Це вбереже не лише від бруду, а й від поранень
3. Ставайте навколішки, якщо складно нахилятися
Якщо складно постійно нахилятися – то краще підстеліть щось під коліна. Існують наколінники, рекомендовані для роботи, що потребує нахилів. В них також зручно.
Наколінники для роботи, що потребує нахилів
4. Оновіть щеплення від дифтерії і правця
З 16 років кожна людина щодесять років повинна робити повторну вакцинацію проти дифтерії та правця. Збудник правця живе в землі, і якщо поранитися під час копання картоплі чи моркви, можна заразитися хворобою.
5. Пийте воду
6. Захищайте шкіру від ультрафіолету
7. Вмійте вчасно спинитися
Уляна Супрун радить їсти правильно приготовану картоплю. Попри це вона застерігає: тричі подумайте, скільки вам справді потрібно садити картоплі.
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