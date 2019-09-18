Як безпечно відпочити в екзотичній країні

Відпочинок в екзотичній країні може перетворитись на пекло. Подорож може зіпсувати багато незвичних для нас захворювань, до яких українці зовсім не мають імунітету.

Перше, що можна зробити перед поїздкою – уточнити епідемічну ситуацію в країні, куди ви прямуєте. Цю інформацію можна дізнатися у туроператора, на сайтах МОЗ, санепідслужби, організацій охорони здоров'я та ВООЗ, розповіла лікар-епідеміолог Євгенія Труш.

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Вакцинація

Потрібно уточнити свій щеплювальний статус до тих інфекцій, від яких є вакцинація. Дізнайтеся у туроператора, без яких щеплень можуть не пустити в країну. Якщо вакцинація потрібна, то спланувати її потрібно перед поїздкою заздалегідь, а не за 2 дні до відпочинку.

Швидкість вироблення (в середньому 2-4 тижні) і сила імунної відповіді на вакцинацію залежить від типу вакцини, числа введених доз. А також від того, чи була людина вакцинована проти цієї хвороби раніше. Тому розв'язувати питання не менш, ніж за 4-8 тижнів до від'їзду, щоб встигнути завершити оптимальні схеми імунізації.

Вакцини не захищають 100% щеплених, тому не потрібно думати, що, зробивши щеплення, у вас абсолютно відсутній ризик зараження під час подорожі. Наприклад, щепленим від гепатиту А не варто перевіряти силу вакцини, вживаючи потенційно заражену їжу і воду.



Перед мандрівкою потрібно зробити усі необхідні щеплення

Тварини та комахи

Під час відпочинку уникайте контактів з тваринами. Якщо все-таки стався укус, дряпання, потрапляння слини, – це місце потрібно промити теплою водою з милом і звернутися до лікаря (з'ясувати чи необхідне проведення щеплень проти сказу та правця).

У теплих країн для захисту від комах (кліщі, комарі, москіти), а також гризунів використовуйте репеленти, фумігатори, москітні сітки, правильно підбирайте одяг.

Також не забувайте про правила особистої гігієни, та не ковтайте воду під час купання.

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