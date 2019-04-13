Як безпечно їздити на велосипеді: важливі правила

Їзда на велосипеді покращує здоров’я серця та судин, гнучкість і силу м’язів, допомагає боротися з тривогою та стресом, зберігати вагу в нормі, покращує поставу, координацію та рухливість суглобів. Але перш за все їзда на велосипеді має бути безпечною.

В Україні нерідко стаються аварії через вину як водіїв авто та пішоходів, так і самих велосипедистів. Великій частині ДТП можна було б запобігти, якби учасники дорожнього руху дотримувалися правил, зауважила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Правила безпеки, яких повинен дотримуватись велосипедист:

Велосипедист повинен знати правила дорожнього руху (ПДР). Виїжджати на дороги загального призначення, жодного разу не прочитавши правила – нерозумно та небезпечно. Особливу увагу зверніть на правила проїзду перехресть, порядок виїзду з другорядної дороги на головну та пріоритети різних видів транспорту.

Бажано перші виїзди робити в компанії досвідчених колег, які зможуть підстрахувати та дати конкретні поради.

Пішохідний перехід велосипедисти мають переходити пішки, везучи велосипед поруч.

Важливо тренувати звичку відчувати трафік та прогнозувати дії інших учасників руху. Зазвичай це приходить з часом та при регулярних виїздах.

Уважно вивчіть свої головні маршрути, зупинки громадського транспорту, перехрестя, скупчення авто чи потенційно небезпечні ділянки.

Регулярне технічне обслуговування велосипеда – гарантія того, що у відповідальний момент у вас не відмовлять гальма.

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Техніка володіння велосипедом теж важлива. Відпрацюйте у вільний час на безпечному майданчику навички екстреного гальмування, зрозумійте як велосипед поводиться у заносі та тренуйте баланс.

Водії – не телепати і не можуть знати ваших намірів. Тож обов’язково показуйте, що хочете повернути, зупинитись чи здійснити інший маневр. Також не буде зайвим, наприклад, подякувати автомобілісту, який вас пропустив.

Прямолінійність руху теж важлива. Що рівніше та спокійніше ви їдете, то безпечніше.

Шолом – не обов’язковий з погляду ПДР, але його необхідність продиктована здоровим ґлуздом, станом доріг, поведінкою деяких водіїв та досвідом велосипедистів.

Помітність на дорозі – дуже важлива! Катафоти, світловідбивальні елементи на велосипеді та одязі, яскравий жилет, активне світло спереду і ззаду допоможуть вам позначити себе та уникнути багатьох неприємних ситуацій.

Також активне світло зробить поїздку комфортнішою, бо ви бачитимете недоліки дорожнього полотна та почуватиметесь впевненіше. Використання хорошої блималки буде чудовою ідеєю навіть вдень.

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Місто вдень та вночі дуже різне. Пам’ятайте це і будьте пильнішими, якщо виїхали на свій стандартний маршрут, але в інший час доби, ніж зазвичай.

Пересуваючись дорогами, не притискайтесь до самого краю. Там з більшою ймовірністю ви зможете знайти цвяшок, відкритий люк, яму, скло чи просто дощову каналізацію з повздовжніми отворами, у які може провалитися переднє колесо.

До того ж, цим ви провокуєте автомобіліста спробувати втиснутись між вами та другим рядом. З досвіду багатьох велосипедистів – найбезпечніше їхати по центру крайньої правої смуги.

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