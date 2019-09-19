Як боротися з першими зморшками

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Побороти зморшки
Побороти зморшки / pixabay.com

Зморшки з'являються у людей в різному віці. Все залежить від вашого способу життя, догляду за шкірою, її типу, фототипу, спадковості.

Щоб зберегти молодість шкіри потрібно вдаватись до цілого комплексу заходів, розповіла дерматолог Світлана Якубовська. 

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1. Сонцезахисний крем

Неможливо зберегти молодість шкіри й не захищатися від сонця!
Потрібно використовувати навесні / влітку spf 30-50 і вище, восени-взимку від 15.
Так, навіть у холодну пору року може бути сонячно!

Сонце сприяє старінню шкіри
Сонце сприяє старінню шкіри

2. Зволожувальний крем

Також немає сенсу обходитися без нього.
Надавайте перевагу засобам (креми / сироватки) з гіалуроновою кислотою.
Жоден з інших інгредієнтів все ж не здатний так добре виконувати свою функцію – зволожувати шкіру.
У складі краще шукати: sodium hyaluronate, potassium hyaluronate, hydrolyzed hyaluronic acid.

3. Додайте засоби з вітаміном А (ретиноїди)

Це єдиний доведено ефективний інгредієнт, що уповільнює появу зморшок.
Звичайно, результат залежить від форми ретинолу.
А вибір форми залежить від вашого стану шкіри.
В складі краще шукати: retinaldehyde, retinoid acid (tretinoin), retinol.

Засоби від старіння потрібно використовувати довго
Засоби від старіння потрібно використовувати довго

4. Користуйтесь косметичними інгредієнтами, що сприяють виробленню колагену та еластину в шкірі
це:
- пептиди (якщо ви старше 35)
- вітамін С (плюс потужний антиоксидант)
- кислоти.
Діючі засоби не з дешевих (особливо з пептидами). Не обов'язково використовувати все відразу.
Можна вибирати, що комфортніше вашій шкірі, щоб краса і молодість не стала нескінченною тиранією вашого часу і гаманця.

5. Майте терпіння і навчитеся любити себе

Ніяке навіть супер дорогий засіб не здатне спрацювати за місяць.
Ніколи не дозволяйте зморшках взяти гору над вами, вашою самооцінкою і настроєм.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Краса Довголіття Поради
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