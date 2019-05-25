Як боротися зі стресом: поради психотерапевта

Стрес – сукупність неспецифічних адаптаційних (нормальних) реакцій організму на вплив різних несприятливих факторів-стресорів (фізичних або психологічних). Стрес потрібен людині, щоб вижити – він мотивує і дає можливість організму долати перешкоди.

Але, якщо стресова дія різка, несподівана і важка (гострий стрес) або тривала і постійна (хронічний стрес), то це призводить до негативних реакцій організму, хвороб і значно знижує якість життя, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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До чого призводить стрес?

Гострий стрес призводить до реактивних психічних розладів (навіть психозів), посттравматичний стресового розладу, може провокувати різке загострення соматичних захворювань, провокувати виникнення інфаркту та інсульту.

Хронічний стрес більш підступний. Його вплив складно оцінити відразу, він віддалене у часі. Найчастіше тривалий стрес призводить до розвитку неврастенії (психоемоційного виснаження), тривоги, депресії, неврозів, ускладнює перебіг соматичних захворювань, наприклад ішемічної хвороби серця, гіпертонії, виразки шлунку.

Як знизити вплив хронічного стресу?

• Уникайте непотрібного стресу! Звичайно, це нездорово уникати стресової ситуації, яка повинна бути обов'язково вирішена, але ви можете бути здивовані кількістю стресів у вашому житті, які ви можете уникнути! Постарайтеся побачити їх.



Уникайте зайвого стресу

• Змінюйте ситуацію! Якщо ви не можете уникнути стресової ситуації, спробуйте вплинути на неї.

• Адаптуйтеся до стресора! Ви можете адаптуватися до стресових ситуацій і відновити своє почуття контролю, змініть свої очікування і ставлення до них.

• Прийміть те, що ви не можете змінити.

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