Як боротися зі стресом: поради психотерапевта

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Як боротися зі стресом: поради психотерапевта

Стрес – сукупність неспецифічних адаптаційних (нормальних) реакцій організму на вплив різних несприятливих факторів-стресорів (фізичних або психологічних). Стрес потрібен людині, щоб вижити – він мотивує і дає можливість організму долати перешкоди.

Але, якщо стресова дія різка, несподівана і важка (гострий стрес) або тривала і постійна (хронічний стрес), то це призводить до негативних реакцій організму, хвороб і значно знижує якість життя, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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До чого призводить стрес?

Гострий стрес призводить до реактивних психічних розладів (навіть психозів), посттравматичний стресового розладу, може провокувати різке загострення соматичних захворювань, провокувати виникнення інфаркту та інсульту.

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Хронічний стрес більш підступний. Його вплив складно оцінити відразу, він віддалене у часі. Найчастіше тривалий стрес призводить до розвитку неврастенії (психоемоційного виснаження), тривоги, депресії, неврозів, ускладнює перебіг соматичних захворювань, наприклад ішемічної хвороби серця, гіпертонії, виразки шлунку.

Як знизити вплив хронічного стресу?

• Уникайте непотрібного стресу! Звичайно, це нездорово уникати стресової ситуації, яка повинна бути обов'язково вирішена, але ви можете бути здивовані кількістю стресів у вашому житті, які ви можете уникнути! Постарайтеся побачити їх.

Уникайте зайвого стресу
Уникайте зайвого стресу

• Змінюйте ситуацію! Якщо ви не можете уникнути стресової ситуації, спробуйте вплинути на неї.
• Адаптуйтеся до стресора! Ви можете адаптуватися до стресових ситуацій і відновити своє почуття контролю, змініть свої очікування і ставлення до них.
• Прийміть те, що ви не можете змінити.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Лікування Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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